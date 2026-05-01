Malena Resa definió su gabinete en Plottier: quiénes la acompañarán

La intendenta interina de Plottier, Malena Resa, tomó juramento al gabinete que la acompañará en su gestión. La concejal de Comunidad asumió ayer el cargo que dejó vacante Luis Bertolini, tras presentar su renuncia.

«Nuestra prioridad es ordenar, transparentar y reconstruir para que el Municipio esté al servicio de cada vecino y vecina», escribió hoy en redes sociales.

Resa ejercerá como jefa comunal de la ciudad hasta el año próximo. En 2027 Plottier votará a sus autoridades. De acuerdo a la Carta Orgánica la elección debe realizarse el primer domingo de septiembre.

En este período la acompañarán en la gestión Sergio Martínez al frente de la secretaría de Desarrollo Social; Hugo Tapia como secretario de Servicios Públicos y Luis Calleja como secretario de Gobierno, Ciudadanía y Cultura.

«Asumimos este rol con la responsabilidad que exige la Carta Orgánica y el respeto que nuestra institución merece. Estamos en un contexto difícil que requiere decisiones firmes, trabajo metódico y, por sobre todo, una administración clara», dijo en su publicación.

La salida de Bertolini se produjo en el contexto de una investigación penal por negociaciones incompatibles con la función pública. La fiscalía de Delitos Económicos le formuló cargos e incluso pidió que se le imponga prisión domiciliaria.

La jueza de Garantías, Carina Álvarez, aceptó la imputación pero rechazó la medida cautelar. Señaló que eso implicaba afectar la legitimidad de origen que le otorgaba el voto popular.

En su texto de renuncia, el ahora exjefe comunal manifestó que el «objetivo de esta operación nunca fue la justicia. Fue el poder. Se intentó forzar el artículo 79 de nuestra Carta Orgánica para suspenderme del cargo, buscando por vía judicial lo que no se pudo obtener en las urnas. No voy a permitir que el cargo que los vecinos de Plottier me confiaron sea el instrumento de una estrategia que busca disciplinar a quienes se animan a ejercer la política con independencia».