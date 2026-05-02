La Provincia de Río Negro deberá pagar una millonaria indemnización

La Provincia de Río Negro deberá abonar casi 2.000 millones de pesos (1,4 millones de dólares) por la expropiación de tierras y servidumbre de paso por la construcción de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, con volcado cero, de la capital provincial.

La obra fue inaugura en octubre de 2022, con una superficie de 136 hectáreas ubicadas a unos ocho kilómetros del casco urbano en dirección al balneario El Cóndor y demandó, a esa fecha, una inversión de 1.300 millones de pesos financiados por el Plan Castello.

Ese monto deberá afrontar el Estado provincial a partir de un fallo del juez subrogante Leandro Oyola, a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 13 que se conoció esta semana y, según fuentes judiciales, ya habría sido apelado por el Estado.

La acción fue iniciada por la provincia para la expropiación de las tierras, y los propietarios afectados se «allanaron» a la demanda pero en todos los casos rechazaron el importe indemnizatorio fijado por la Comisión de Valuaciones.

El monto total de 1.934.858.688 pesos se compone de las valores fijados en la sentencia para la expropiación de algo más de 578 hectáreas, la servidumbre de paso por otras 50 hectáreas, los honorarios fijados para los abogados patrocinantes y los letrados oficiales y por el trabajo de peritos. A eso hay que sumarle 48.552.000 pesos en concepto de «daños», en uno de los reclamos; y otros 250.000 pesos para la confección del plano de mensura y la escritura declarativa de inmuebles, en otro. Además, en dos de los tres casos de expropiación de tierras el juez resolvió «diferir la regulación de honorarios» por lo que la suma final será más alta.

El mayor monto fijado en la sentencia benefició al exvicegobernador Mario Luis De Rege por 749,9 millones de pesos. La Junta de Valuaciones había estableció un valor 82.840 dólares por algo más de 200 hectáreas mientras que el perito interviniente lo estimó en 174.400 dólares, monto que finalmente resolvió el magistrado.

En el caso de Enrique y Nora Inda recibirán 587,1 millones después que el juez dictara en la sentencia que era correcto el monto definido por la Junta (137.057 dólares) cuando el perito había fijado 144.300 dólares. A eso le agregó 48,5 millones de pesos por «el daño que causa la expropiación a su emprendimiento productivo no solamente tiene que ver con el valor de las hectáreas en que se ve reducido su campo, sino también con la desvalorización que sufre la superficie no expropiada al perder su carácter de unidad económica”, según se indica en la sentencia.

Con respecto a los herederos de Roberto, Irma y Mario De Rege se dividirán 232,4 millones, a partir de una valuación fijada por el juez muy por encima de los establecido por la provincia.

Esos tres casos corresponden a la expropiación de tierras, mientras que en las presentaciones de la empresa Fridevi y el productor Luis Iribarren, por las servidumbres de paso; el juez confirmó los valores establecidos por la Junta de Valuación y fijó indemnizaciones de 4,3 millones de pesos para cada uno.

En todos los casos se trata de valores actualizados al 20 de abril pasado y el Estado tendrá un plazo de 90 días para el pago de las sentencias, aunque ya se habría presentado la apelación y la definición corresponderá a la Cámara Civil.

Hace dos años finalizó un proceso expropiatorio similar, por la misma obra, también impulsado por la Provincia contra dueños de campos. Aunque en algunos casos los propietarios son las mismas personas, se trata de un juicio distinto.

En ese caso la sentencia de primera instancia fue apelada por la Provincia pero antes del fallo de la Cámara Civil hubo acuerdo entre las partes por lo que el proceso fue suspendido.