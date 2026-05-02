Necrológicas de hoy, sábado 2 de mayo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, sábado 2 de mayo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Romero Vda.de Cisterna, Blanca
Comunicamos que el 28-04-26 en la ciudad de Neuquen fallecio Blanca a sus 96 años. Flia Talarico acompaña a su familia y especialmente a Ana Maria en este triste momento. Siempre la recordaremos por su fortaleza y su profunda fe y que esto sea el consuelo de quienes hoy la despedimos.
Valencia, Ana María (Nenicha)
Lucila Fischerman y sus hijas Sofía Valencia y Manuela Valencia la despiden con cariño.
Salazar, Anita
Falleció en Gral Roca a los 88 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en salón Eros de Av Roca 649, recibieron sepultura el 30/04 a las 11 Hs en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia. Servicios Sociales.
Eugeni, Jose
Falleció en Gral Roca a los 85 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos recibieron sepultura el 30/04 a las 16:30 Hs en la necrópolis de Mainqué. Servicio Empresa Cueto y Cia. Servicios Sociales.
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