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Necrológicas de hoy, sábado 2 de mayo de 2026

Las necrológicas del día de hoy, sábado 2 de mayo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Romero Vda.de Cisterna, Blanca

Comunicamos que el 28-04-26 en la ciudad de Neuquen fallecio Blanca a sus 96 años. Flia Talarico acompaña a su familia y especialmente a Ana Maria en este triste momento. Siempre la recordaremos por su fortaleza y su profunda fe y que esto sea el consuelo de quienes hoy la despedimos.

Valencia, Ana María (Nenicha)

Lucila Fischerman y sus hijas Sofía Valencia y Manuela Valencia la despiden con cariño.

Salazar, Anita

Falleció en Gral Roca a los 88 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos velados en salón Eros de Av Roca 649, recibieron sepultura el 30/04 a las 11 Hs en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia. Servicios Sociales.

Eugeni, Jose

Falleció en Gral Roca a los 85 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos recibieron sepultura el 30/04 a las 16:30 Hs en la necrópolis de Mainqué. Servicio Empresa Cueto y Cia. Servicios Sociales.

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