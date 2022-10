¿Qué tengo que ver yo?

Jorge Omar Sobisch, DNI: 7.571.737

NEUQUÉN

Durante todos estos años he leído las más diversas cosas sobre mi persona, mi gestión y mi vida. Generalmente lo tomo como parte del todo que comprende la vida pública. El Lunes 13 de junio, leo una carta de lectores donde el señor Jorge Alfredo Guido asegura que su hija se va del país por falta de oportunidades. En esa carta de lectores hace mención al proyecto de las bodegas del Chañar, con expresiones negativas hacia algunos ex ministros de mi gestión, sin dar nombres y sin ir a la justicia.

Algunas consideraciones:

El mismo diario, pág. 4 informa que mi provincia es una de la más receptoras de trabajadores que llegan, en mayor medida, desde Río Negro.

En segundo lugar, a favor de mí soñado San Patricio del Chañar: los proyectos productivos que llevamos adelante durante mi gestión, esencialmente con trabajo para todos, generó la tasa de desocupación más baja del país, en aquel entonces.

Por último y en favor mío: he trabajado toda la vida por una provincia mejor, donde no solo se piense en el Estado como salida laboral. El mismo Jorge Alfredo Guido reconoce que trabajó en las obras de las bodegas en Neuquén y él vive en Río Negro, ergo esa medida generó trabajo genuino para un rionegrino más y no lo hizo depender del favor de un político o de un burócrata.

Tengo 79 años, suponiendo que su hija tenga hoy 25 años, cuando yo dejé el gobierno ella tendría 7 u 8 años, me pregunto: sinceramente, ¿Qué carajo tengo que ver yo con que 17 años después se quiera ir del país? En todo caso el reclamo se lo tendría que hacer a los funcionarios de su provincia.