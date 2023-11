Rechazo a proyectos de Minería y Tierras

Multisectorial contra la represión en Bariloche

San Carlos de Bariloche

Desde la Multisectorial contra la Represión en Bariloche queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y rechazo ante los proyectos presentados en la legislatura provincial por el Bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro sobre:

– La reforma de la LEY 279 (s/tierras Fiscales).

-La Modificación del código de procedimiento en la explotación minera.

Nos preocupa que estos proyectos sean presentados para ser aprobados “rápidamente ” en la última sesión legislativa del año, a 48 horas de una elección nacional y a pocos días del cambio de gobierno provincial.

Alertamos también sobre el intencionado desconocimiento por parte de los legisladores del oficialismo de los plazos requeridos que garantizarían la participación y consulta a las comunidades que viven en territorios comunitarios y que serán afectadas en sus derechos por las modificaciones que pretenden imponerse.

En esta situación no resulta extraña la exigencia del Procurador de la Provincia, Jorge Crespo de revocar el amparo presentado por las comunidades para detener las exploraciones mineras de empresas privadas argumentando que no se cuenta con la ubicación territorial de las personas que reclamaron por lo que no se puede corroborar si el mismo coincide con los sitios donde se buscan minerales. Recordamos que esta situación sucede por el incumplimiento de la ley 26160 sobre el relevamiento de las tierras comunitarias: Otra deuda más del Estado para con las comunidades.

Es necesario no olvidar que:

– En diciembre de 2011 sin ningún tipo de consulta, la Legislatura de la provincia aprobó en primera vuelta y por mayoría la derogación de la Ley Anticianuro que prohibía la explotación de minerales a cielo abierto.

– El 25 de Agosto de 2022, la escena se repite: A puertas cerradas, la Legislatura de R. N aprobó en primera instancia la modificación de la Ley N°3308, fruto de la lucha popular y vigente desde el año 1999 para proteger al Golfo San Matías de la contaminación por hidrocarburos prohibiendo las tareas de prospección, exploración y explotación petrolífera y gasífera.

Reafirmamos ¡ No a la Megaminería! Basta de Saqueo. Somos parte de la Tierra. No sus dueños.