Recuerdo del Golpe en Viedma
Roberto Esteban Bovcon
DNI 8.213.921
Viedma era Capital recién confirmada por el gobernador Mario Franco…ciudad pequeña, de casas bajas, donde todos nos conocíamos y frecuentamos lugares comunes. Había solo LU15 radio Viedma y el novel Canal 2 de cable… Las noticias llegaban a la tarde o al otro dia….Pero el golpe apareció enseguida como mortón, poque la imagen de milico Castelli con e1 casco en el despacho del gobernador provocó miedo, estupor y como de costumbre brindis en los sectores gorilas de Viedma.
La primera noche del 24 marzo 1976, vecinos pueblerinos fuimos al cine San Martin. A la salida los milicos con bayonetas nos pusieron contra lapared peor que delincuentes…
Ahí comenzó la noche, el terror que se potencia con los días, meses, donde siempre existe un espía o una botona dentro de las escuelas donde dictaba clase y te escuchaban convencidas que “algo abran hecho” .
Pero en paralelo surgieron verdaderas heroinas que se jugaron por nosotros como las Directoras de la Escuela secundaria 14 o Nacionl n° 8 : Yolanda Garrafa y Lali Castello.
Poco a poco como huevo de la serpiente, la sociedad viedmenses y maragata comenzó a hacer silencio complice, incluso se manifesto en peleas dentro de los integrantes de una misma familia: “no te metas , por algo se lo llevaron , es zurdita,etc.”
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