San Juan Bosco, patrono de la Patagonia

La promulgación de la ley 14.408 –sancionada el 15 de junio de 1955– convirtió a los ex territorios nacionales del Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz en provincias luego de haber cumplido con los requisitos que establecía la mencionada norma: cupo de habitantes, constitución escrita, entre los más importantes. Se pusieron en funcionamiento las nuevas provincias en 1958 debido al derrocamiento del Gral. Perón en 1955; las provincias fueron intervenidas y enviados a ellas comisionados federales nombrados por el gobierno militar de turno. Una vez sancionada la constitución provincial neuquina en 1957, se inició una nueva era para el TN al poder elegir a sus autoridades. Eran años tumultuosos. El presidente de la Nación Dr. Arturo Frondizi fue derrocado por las fuerzas armadas y se nombró en su lugar al Dr. José María Guido, quien asumió en marzo de 1962. En Neuquén tomó el mando el general Osiris Villegas y en junio le sucedió el comodoro Francisco Olano. Era una etapa de formación de nuestra provincia, que se puso en marcha con el gobierno electo de Edelman- Asmar en donde se fueron creando las instituciones públicas.

Durante el Gobierno de Olano se dictó el decreto N° 0266 del 31 de enero de 1963, por medio del cual se designó Patrono de la Provincia del Neuquén a San Juan Bosco, adhiriendo a la conmemoración de su santidad el 31 de enero, en coincidencia con la provincia de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut dado que es el santo patrono común. Don Bosco –Giovanni Melchiorre Bosco– perteneció a una familia italiana muy humilde. Nació el 16 de agosto de 1815 en Becchi, provincia de Turin. Su madre Margarita Occhiana lo formó en el amor a Dios; perdió a su padre siendo muy pequeño. Según los biógrafos era un joven fuerte, inteligente con una gran memoria.

Tuvo un sueño profético a sus nueve años: Dios le anunciaba su futura misión como conductor de las juventudes cristianas. Durante su juventud, Don Bosco se desempeñó en distintos trabajos: fue jornalero, aprendiz de sastre zapatero, carpintero, repostero. En 1841 fue ordenado sacerdote, y desde su ordenación se abocó a los más caritativos aspectos de su ministerio, en donde afloró su preocupación por los niños, pobres y desamparados. Una gran obra de Don Bosco fueron las misiones, durante las cuales se dedicó a la evangelización de los aborígenes de América del Sur.

La Primera Misión partió de Italia en febrero de 1875 rumbo a nuestra Patagonia, a la que Don Bosco llamara “Tierra de Bendición”. San Juan Bosco fue un sacerdote, maestro y creador de un sistema educativo llamado Preventivo para la formación de niños y jóvenes, transfirió a su maravillosa obra todo el caudal de su espíritu de apóstol, sistema basado en el Amor, la religión y la razón. Entre sus grandes obras podemos nombrar que fue el fundador de la Congregación Salesiana, la Asociación de María Auxiliadora, el Boletín Salesiano, oratorios, entre tantas obras. Don Bosco defendió mantener la Unidad de la Iglesia durante la gran lucha de la Consolidación del Estado Italiano- en el Siglo XIX- y los enfrentamientos entre este y el Papa.

Se desempeñó como Rector Mayor de la Congregación Salesiana. El Papa Pio XI lo beatificó en 1929 y lo canonizó en abril de 1934. San Juan Bosco es patrono del cine, de las escuelas de artes y oficios, de los labradores y de los editores. En nuestro país es patrono del Neuquén, Chubut, Comodoro Rivadavia, Santa y Cruz y Tierra del Fuego.

El 31 de enero de 1888 falleció este creador del sistema educativo salesiano, por ello es que su fiesta se celebra cada 31 de enero.

Una vez más agradezco a las instituciones colaboradoras en la búsqueda de leyes y decretos que se fueron sancionando a lo largo de la vida institucional neuquina; en este caso a Leyes y Decretos de la gobernación neuquina. Recordemos y veneremos a nuestro patrono que forma parte de la historia de estas benditas tierras.