El sentido de pertenencia es el vínculo entre un alumno y su escuela donde estudia, en este caso, el estudiante se sentirá identificado con los valores y objetivos de la institución de tal manera que estaría dispuesto a defenderlo ante cualquiera. Sentimiento que continuó y creció en los que pertenecieron al Colegio Nacional. Cuando se logra desarrollar un sentido de pertenencia, surge la inclinación por llevar un comportamiento activo en el que se manifiesta fidelidad y adhesión al grupo. Y se toma a los objetivos del equipo como propios, se construyen vínculos de confianza, donde todos los integrantes celebran los logros, consolidan relaciones de colaboración, se crean espacios seguros de comunicación, motivados desde un propósito significativo.



Estamos en una etapa de cambios, de esperanza de más cambios para mejor, pero con seguridad, no podrá lograrlo una sola persona. Todos debemos participar.



La participación es elaborar proyectos desde la perspectiva de y por los jóvenes. Implica que las nuevas generaciones participen en forma efectiva con los otros actores en su desarrollo, generando espacios donde se discutan, negocien, decidan y ejecutan sus estrategias de cambio, estimulando la consolidación de grupos.



Que los jóvenes reciban nuestro ejemplo y tengan sentido de pertenencia, fomenta habilidades para la vida, posturas éticas y críticas frente al mundo , deseo de colaborar con el bien y generar ideas y proyectos protagónicos en el desarrollo de la comunidad, constituyéndose en agente de cambio.

Si se desea mejorar algo en el barrio, la ciudad, el país, la escuela, no se debe esperar que todos los cambios lleguen desde arriba o por obra de magia.



Cuando en octubre de 2021, comencé a pensar en los festejos de los 80 años del Colegio, inmediatamente me apareció la promoción 1983, para que me ayudara y luego aparecieron otras. Podría haber pensado en otras, pero ellos fueron los que con mucha fuerza surgieron en mi mente, y no me equivoqué.



El sentido de pertenencia que tienen es tan fuerte, que están llevando con entusiasmo y responsabilidad la tarea de la organización de los eventos, el deseo de colaborar con el bien y generar ideas y proyectos.

Por eso desde aquí les digo gracias, gracias en nombre de los que hemos pasado por las aulas del Colegio, y sentimos pertenencia por la comunidad. Gracias a los alumnos, y profesores actuales, que hacen que este impulso de “Roca se juega por un Nacional”, no decaiga jamás, y ya los veo con ese slogan trabajando para los cumpleaños de los 90 y de los 100 años.

Prof. Horacio Fernández

(Texto reducido)