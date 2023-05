Sobre el canal Magdalena

Gonzalo Arias, DNI 17.659.250

Buenos Aires

(Texto reducido)

Escribo la presente en merecida respuesta al Sr. Malgesini quien publicara una carta de lectores agradeciendo mis comentarios respecto del Canal Magdalena y solicitando mayor información al respecto.

Lamentablemente los ciudadanos muchas veces somos engañados por los políticos. En el caso particular del Canal Magdalena han utilizado muchas mentiras para justificar la obra, por lo que se abre la sospecha sobre los verdaderos fines buscados.

En particular el gobernador Axel Kicillof señaló que era necesario pasar por “extraña jurisdicción” para acceder a nuestros canales, haciendo referencia a Uruguay. A su vez agradeció al ingeniero Orduna, presente en el acto, por su esfuerzo en el proyecto.

La verdad se refleja en hechos concretos tal como la resolución 44/2014 de la Comisión Administradora del Río de la Plata en la que se definen dos zonas de fondeo y espera, la zona Oeste bajo control de la Prefectura Naval Argentina, y la zona Este bajo control de la prefectura uruguaya. Estas zonas tienen como objeto el fondeo de buques hasta que tengan posibilidad de acceso al canal Punta Indio, que es controlado y autorizado bajo ciertas condiciones (marea, tráfico en el canal, lugar disponible en puerto de arribo o en rada, etc). Queda claro que no tenemos que pedir “permiso” a Uruguay para ingresar a nuestro canal y ahí se verifica la mentira.

Esas declaraciones pueden generar la idea de que Uruguay hace abuso de derechos o poder alguno que no es tal. Y también que nuestra Prefectura es “dominada” por otra cuando ello no sucede y la relación entre ambas en la custodia del Río de la Plata es excelente. Argentina y Uruguay firmaron el Tratado del Río de la Plata que asegura la libertad de navegación para los firmantes. En ese documento solo se establecen franjas de jurisdicción exclusiva de 2 y 7 millas náuticas de ancho y el acceso de los canales están fuera de esas franjas.

Eso también explica que no tenemos que “pedir permiso”.

El Gobernador y que el ingeniero Orduna, quien estuvo al frente de la Comisión Administradora del Río de la Plata entre 2013 y 2015 no lo saben ¿o no quieren saberlo?

Y tal como expresé antes, hay muchas otras falacias. Es preocupante, no me importa cuál sea el color del gobierno de turno, sólo me importa que no nos engañen y estafen.