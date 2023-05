Agradece observaciones

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto del Este

Señor González Arias: he leído sus comentarios al pie de mi carta “Dos Buenas Noticias” que publicara este diario el 30-04-23, donde me refería al dragado del Canal Magdalena en el Paraná. Me permito agradecer a Ud. los mismos, que no tengo dudas se ajustan a conocimientos profesionales sobre el tema, porque mi carta obedece a deseos de que alguna vez hagamos algo bien y en nuestro provecho, con solo los conocimientos que los ciudadanos de a pie obtenemos de noticias parciales y faltas de exactitud -muchas veces- que se comentan por las redes o medios.

Le agradecería que Ud escriba -sería importante- sobre el particular volcando sus conocimientos en náutica etc., ya que hace mención sobre cartas náuticas y resoluciones que demuestran como sería la cosa específicamente. Agradezco su gentil observación, hecha educada y caballerosamente, algo que no es común en muchos que creen aportar y solo muestran sus odios. Quedo de Ud. a su disposición.