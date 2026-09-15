Roscas hechas en casa: crocantes por fuera y muy suaves por dentro

Lista de Ingredientes harina 0000: 300 gr azúcar: 90 gr polvo de hornear: 1 cdita. manteca / mantequilla: 70 gr huevo: 1 leche: 60 gr ralladura de naranja y limón: c/n aceite para freír: c/n

Preparación

1. En un bol poner harina, azúcar, polvo de hornear y la ralladura de los cítricos. Hacer una corona en el centro y poner la leche junto con la mantequilla derretida y el huevo. Unir todos los ingredientes, sin amasar en exceso. Dejar reposar la masa 30 minutos.

2. Estirar la masa de un grosor aproximado de 1/2 cm. Dar forma a las roscas con un cortador redondo.

3. Freír en abundante aceite y en pequeñas tandas, hasta que las rosquitas estén doradas. Servir inmediatamente con azúcar impalpable.