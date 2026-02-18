¿Sólo podemos votar?

Jorge L Fernández Avello

DNI 12.862.056

BARILOCHE

Pensaba que podemos hacer los ciudadanos comunes, para presionar sobre los cambios necesarios que nuestro país necesita, y salir de esta crisis que nos toca hoy vivir…

Me preguntaba sobre la responsabilidad de nuestro voto, y la de los empresarios, sindicalistas, políticos y dirigentes sociales…

Las actuales tecnologías y medios pueden torcer la elección que quieran en cualquier parte del mundo, y para muestra basta un botón “Cambridge Analytica” es un ejemplo claro de todo esto. Se consiguen estos resultados con una estrategia educativa, que por años no ha sabido explicar muy bien lo que significa la solidaridad, la patria, y la historia, generando sujetos con muy baja empatía, baja compresión de texto, sin opinión crítica y un alto grado de individualismo.

Luego votamos porque nos convencen que éste es mejor… y cada vez es peor… y se superan cada día… encima convencen a gran parte de la población que no había otra manera… ¡acá hay que sufrir y sufrir!

Nos toman de idiotas, pero para que eso ocurra, primero nos explican lo bueno que es lo que vendrá, que jamás llega, y no llega porque el anterior se ha hecho tan mal todo que van a demorar un poco… ¡Algo así como 30 años !

Vuelvo a preguntarme ¿es nuestro voto o es la inacción de quienes dicen que esto esta muy mal, pero teniendo poder político suficiente, han dejado avanzar a modelos económicos y sociales que destruyen nuestra sociedad?

¿Dónde quedó la argentinidad, el amor por nuestra Patria, el respeto por nuestra tierra y el cuidado de nuestros compatriotas y nuestros recursos?.

Está claro que nuestro voto no es suficiente y más claro aún, que nuestras desgracias sociales y económicas han podido crecer gracias a una dirigencia que no paró a tiempo a los Cipayos que supimos conseguir.