Intentó entrar al país por Ezeiza y terminó detenido: era un ciudadano ruso con pedido de captura internacional

El operativo de traslado internacional se realizó en la terminal aérea internacional de Buenos Aires.

La Policía Federal Argentina concretó la extradición de un ciudadano ruso de 38 años que era buscado por la Justicia de su país por una causa de estafa. El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, donde agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones entregaron al detenido a una comisión de Interpol Moscú.

Acusado por una maniobra en Rusia

Según la investigación, el hecho ocurrió en 2022 en San Petersburgo. De acuerdo con las autoridades rusas, el hombre habría utilizado su cargo oficial para apropiarse de una propiedad perteneciente a la empresa Ferrocarriles de Rusia.

La maniobra habría generado un perjuicio económico de 559 mil rublos. Después del hecho, el acusado salió de Rusia por un paso fronterizo hacia Kazajistán y posteriormente llegó a la Argentina.

Entrega en el aeropuerto

Fuentes del procedimiento indicaron que, tiempo después, el hombre se presentó ante las autoridades argentinas, lo que permitió avanzar con el proceso judicial de extradición.

En Ezeiza, una delegación rusa arribó en un vuelo internacional y recibió al detenido bajo custodia para su traslado a Moscú, donde deberá quedar a disposición de la Justicia.

La causa tramitó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, que intervino en el trámite para concretar la entrega internacional.