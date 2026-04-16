Predicciones astrológicas para cada signo hoy jueves 16 de abril: guía esencial

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Procura mantenerte en estado de constante evolución. No te atasques en una etapa de tu vida, aprovéchala al máximo. Amor: Dale un lugar al romance en la jornada de hoy. En ti esta hacer de cada momento especial e inolvidable para el otro. Riqueza: Encontrarás en recientes fracasos la experiencia y fuerza necesaria para tomar lo que te ganaste. No lo dudes, hazlo. Bienestar: Comparte tus conocimientos con todos con los que tengas chance de hacerlo. Esto ayudará a otras personas a no experimentar los mismos errores que tú.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Tu tendencia a ver continuamente el lado negativo de la vida está haciendo que te pierdas lo más hermoso de esta. Cambia. Amor: El amor te llevará por una montaña rusa de sentimientos, altos y bajos como nada que hayas experimentado antes. No le temas. Riqueza: Que los recientes fracasos no sean tu estandarte para bajar los brazos. Toma un respiro, levántate y continúa. Bienestar: Todos hemos sufrido derrotas de las cuales nos parece imposible salir. Pero debemos recordar que el mundo sigue su curso y la vida también.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Difíciles determinaciones te aguardan en tu puesto laboral para la jornada del día de hoy. Confía en ti mismo. Amor: Encontrarás más de lo que buscabas en un amor pasajero. No le temas al compromiso permanente con una persona. Riqueza: Deberás saber separar las aguas y diferenciar de aquellos amigos de juergas de a quienes puedes confiarles tu negocio. Bienestar: Valora cada palabra de aliento que obtengas de aquellos que te rodean. No olvides los favores que recibas y devuélvelos a la primera oportunidad.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Inconvenientes inesperados en el área laboral y emocional harán de hoy un día complicado de principio a fin. Prepárate. Amor: Día muy positivo a nivel sentimental. Lograrás llegar a acuerdos con tu pareja que de a poco traerán paz nuevamente. Riqueza: Hoy te mostrarás meticuloso y ordenado, y tendrás toda la predisposición para adelantar aquellos trabajos atrasados. Bienestar: No te resignes a ciertos cambios sin dar todo lo que tengas para evitarlos. El destino solo da una orientación, tú eres responsable por tu futuro.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Te será imposible no sentirte completamente defraudado por el comportamiento que vivirás por parte de un amigo cercano. Amor: El dolor de una ruptura no lo sanarás con otro amor. Buscarás reencontrarte contigo mismo y cicatrizar tus heridas. Riqueza: Tendrás avances claves en tus obligaciones laborales durante la jornada de hoy. Aprovéchala al máximo. Bienestar: No siempre te será posible solucionar ciertos inconvenientes mediante el diálogo. No dudes en actuar cuando la situación lo amerite.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Deberás aferrarte cueste lo que cueste a determinaciones que tomaste en jornadas anteriores. No te eches atrás. Amor: Debes aprender a confiar en tu pareja si pretendes formalizar. Una relación sólida se basa en la confianza mutua, no lo olvides. Riqueza: Deberás aceptar que tu rendimiento reciente no ha sido el óptimo. Procura redefinir tus parámetros laborales. Bienestar: La vida trae consigo todo tipo de experiencias, algunas más fáciles de sobrellevar que otras, pero absolutamente todas tienen una enseñanza dentro.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Que tus éxitos recientes en el ámbito laboral sirvan de apoyo para cementar tu confianza y autoestima. Toma las riendas del amor. Amor: La infidelidad no tiene lugar en una relación saludable. No caigas presa de disculpas crónicas. Hazte valer. Riqueza: Deberás pagar las consecuencias de ser descuidado e irresponsable en tus tareas laborales en el día de hoy. Aprende de esto. Bienestar: Aprende a disfrutar de la vida, dejando de lado todo tipo de prejuicios o estereotipos. No temas convertirte en un niño a la hora de divertirte.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Contarás con un encanto sorprendente en el día de hoy. Podrás mostrar lo mejor de ti sin demasiados esfuerzos. Amor: Día especial para iniciar diálogos y eliminar tabúes en la pareja. Discute con ella tus más profundos deseos y fantasías. Riqueza: El día de hoy traerá sorpresas gratas a tu vida. Ganarás una posición privilegiada al usar tus recursos eficientemente. Bienestar: Evita caer en insultos verbales cuando participes de alguna discusión. Estos son el último recurso que posee una mente débil e incapaz de expresarse.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tu estructurada personalidad te pondrá en alerta al notar que te estás dejando llevar por las emociones. Estrés en lo laboral. Amor: Las decisiones que tomas son las que marcan el curso de tu vida a futuro. Hazte cargo de tus determinaciones amorosas. Riqueza: Notarás ciertos cambios en la actitud de tus superiores para contigo. No dudes en entablar conversaciones para aclarar esto. Bienestar: Busca cambiar un poco tu rutina diaria para darle lugar a nuevas experiencias. Dedica un poco de tiempo a actividades sociales aún a la distancia puedes relacionarte.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Si te dejas influenciar por los comentarios de los demás, terminarás enredado en una serie de rumores y chismes. Amor: Busca afianzar aún más la relación. El compromiso o la convivencia son un buen paso para dar, no temas que saldrá todo bien. Riqueza: Sabes cómo lograr que tus ganancias aumenten rápido, pero sabes que esa no es una manera legal. Por sobre todo, sé honesto. Bienestar: Deja de enumerar tus virtudes y mejor ponlas en actos. Los demás solo creen en aquello que ven. Demuestra de qué eres capaz.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: No puedes permitirte permanecer callado todo el tiempo. Deberás aprender a mostrar tus emociones o sufrirás en gran manera. Amor: Enfrenta los retos de la pareja entre dos. No tiene sentido que tú pongas todo el peso en tus hombros. Dialógalo detenidamente. Riqueza: Estarás a un paso del éxito, pero no lograrás alcanzarlo. No te desanimes, tienes lo que se necesita, continúa. Bienestar: En un mundo donde cada uno corre por salvarse solo y reinan el egoísmo y la soberbia, procura rescatar los valores básicos de la familia.