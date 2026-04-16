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Horóscopo

Predicciones astrológicas para cada signo hoy jueves 16 de abril: guía esencial

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 16 de abril. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

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Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Procura mantenerte en estado de constante evolución. No te atasques en una etapa de tu vida, aprovéchala al máximo.

Amor: Dale un lugar al romance en la jornada de hoy. En ti esta hacer de cada momento especial e inolvidable para el otro.

Riqueza: Encontrarás en recientes fracasos la experiencia y fuerza necesaria para tomar lo que te ganaste. No lo dudes, hazlo.

Bienestar: Comparte tus conocimientos con todos con los que tengas chance de hacerlo. Esto ayudará a otras personas a no experimentar los mismos errores que tú.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Tu tendencia a ver continuamente el lado negativo de la vida está haciendo que te pierdas lo más hermoso de esta. Cambia.

Amor: El amor te llevará por una montaña rusa de sentimientos, altos y bajos como nada que hayas experimentado antes. No le temas.

Riqueza: Que los recientes fracasos no sean tu estandarte para bajar los brazos. Toma un respiro, levántate y continúa.

Bienestar: Todos hemos sufrido derrotas de las cuales nos parece imposible salir. Pero debemos recordar que el mundo sigue su curso y la vida también.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Difíciles determinaciones te aguardan en tu puesto laboral para la jornada del día de hoy. Confía en ti mismo.

Amor: Encontrarás más de lo que buscabas en un amor pasajero. No le temas al compromiso permanente con una persona.

Riqueza: Deberás saber separar las aguas y diferenciar de aquellos amigos de juergas de a quienes puedes confiarles tu negocio.

Bienestar: Valora cada palabra de aliento que obtengas de aquellos que te rodean. No olvides los favores que recibas y devuélvelos a la primera oportunidad.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Inconvenientes inesperados en el área laboral y emocional harán de hoy un día complicado de principio a fin. Prepárate.

Amor: Día muy positivo a nivel sentimental. Lograrás llegar a acuerdos con tu pareja que de a poco traerán paz nuevamente.

Riqueza: Hoy te mostrarás meticuloso y ordenado, y tendrás toda la predisposición para adelantar aquellos trabajos atrasados.

Bienestar: No te resignes a ciertos cambios sin dar todo lo que tengas para evitarlos. El destino solo da una orientación, tú eres responsable por tu futuro.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Te será imposible no sentirte completamente defraudado por el comportamiento que vivirás por parte de un amigo cercano.

Amor: El dolor de una ruptura no lo sanarás con otro amor. Buscarás reencontrarte contigo mismo y cicatrizar tus heridas.

Riqueza: Tendrás avances claves en tus obligaciones laborales durante la jornada de hoy. Aprovéchala al máximo.

Bienestar: No siempre te será posible solucionar ciertos inconvenientes mediante el diálogo. No dudes en actuar cuando la situación lo amerite.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Deberás aferrarte cueste lo que cueste a determinaciones que tomaste en jornadas anteriores. No te eches atrás.

Amor: Debes aprender a confiar en tu pareja si pretendes formalizar. Una relación sólida se basa en la confianza mutua, no lo olvides.

Riqueza: Deberás aceptar que tu rendimiento reciente no ha sido el óptimo. Procura redefinir tus parámetros laborales.

Bienestar: La vida trae consigo todo tipo de experiencias, algunas más fáciles de sobrellevar que otras, pero absolutamente todas tienen una enseñanza dentro.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Que tus éxitos recientes en el ámbito laboral sirvan de apoyo para cementar tu confianza y autoestima. Toma las riendas del amor.

Amor: La infidelidad no tiene lugar en una relación saludable. No caigas presa de disculpas crónicas. Hazte valer.

Riqueza: Deberás pagar las consecuencias de ser descuidado e irresponsable en tus tareas laborales en el día de hoy. Aprende de esto.

Bienestar: Aprende a disfrutar de la vida, dejando de lado todo tipo de prejuicios o estereotipos. No temas convertirte en un niño a la hora de divertirte.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Contarás con un encanto sorprendente en el día de hoy. Podrás mostrar lo mejor de ti sin demasiados esfuerzos.

Amor: Día especial para iniciar diálogos y eliminar tabúes en la pareja. Discute con ella tus más profundos deseos y fantasías.

Riqueza: El día de hoy traerá sorpresas gratas a tu vida. Ganarás una posición privilegiada al usar tus recursos eficientemente.

Bienestar: Evita caer en insultos verbales cuando participes de alguna discusión. Estos son el último recurso que posee una mente débil e incapaz de expresarse.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Tu estructurada personalidad te pondrá en alerta al notar que te estás dejando llevar por las emociones. Estrés en lo laboral.

Amor: Las decisiones que tomas son las que marcan el curso de tu vida a futuro. Hazte cargo de tus determinaciones amorosas.

Riqueza: Notarás ciertos cambios en la actitud de tus superiores para contigo. No dudes en entablar conversaciones para aclarar esto.

Bienestar: Busca cambiar un poco tu rutina diaria para darle lugar a nuevas experiencias. Dedica un poco de tiempo a actividades sociales aún a la distancia puedes relacionarte.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Si te dejas influenciar por los comentarios de los demás, terminarás enredado en una serie de rumores y chismes.

Amor: Busca afianzar aún más la relación. El compromiso o la convivencia son un buen paso para dar, no temas que saldrá todo bien.

Riqueza: Sabes cómo lograr que tus ganancias aumenten rápido, pero sabes que esa no es una manera legal. Por sobre todo, sé honesto.

Bienestar: Deja de enumerar tus virtudes y mejor ponlas en actos. Los demás solo creen en aquello que ven. Demuestra de qué eres capaz.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: No puedes permitirte permanecer callado todo el tiempo. Deberás aprender a mostrar tus emociones o sufrirás en gran manera.

Amor: Enfrenta los retos de la pareja entre dos. No tiene sentido que tú pongas todo el peso en tus hombros. Dialógalo detenidamente.

Riqueza: Estarás a un paso del éxito, pero no lograrás alcanzarlo. No te desanimes, tienes lo que se necesita, continúa.

Bienestar: En un mundo donde cada uno corre por salvarse solo y reinan el egoísmo y la soberbia, procura rescatar los valores básicos de la familia.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Los momentos adversos que tendrás que vivir durante la jornada de hoy sacarán una respuesta de ti que te sorprenderá.

Amor: No apresures el desarrollo de eventos con tu pareja. Tómate las cosas con calma o terminarás por espantarla.

Riqueza: La jornada de hoy traerá consigo ciertos cambios a tus planes laborales. No te quedará más remedio que aceptarlos.

Bienestar: La vida nos da lo que necesitamos en el momento justo. Pero debemos recordar que nada es para siempre. Disfruta lo que tienes mientras este a tu lado.


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