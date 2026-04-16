Predicciones astrológicas para cada signo hoy jueves 16 de abril: guía esencial
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 16 de abril. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Procura mantenerte en estado de constante evolución. No te atasques en una etapa de tu vida, aprovéchala al máximo.
Amor: Dale un lugar al romance en la jornada de hoy. En ti esta hacer de cada momento especial e inolvidable para el otro.
Riqueza: Encontrarás en recientes fracasos la experiencia y fuerza necesaria para tomar lo que te ganaste. No lo dudes, hazlo.
Bienestar: Comparte tus conocimientos con todos con los que tengas chance de hacerlo. Esto ayudará a otras personas a no experimentar los mismos errores que tú.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Tu tendencia a ver continuamente el lado negativo de la vida está haciendo que te pierdas lo más hermoso de esta. Cambia.
Amor: El amor te llevará por una montaña rusa de sentimientos, altos y bajos como nada que hayas experimentado antes. No le temas.
Riqueza: Que los recientes fracasos no sean tu estandarte para bajar los brazos. Toma un respiro, levántate y continúa.
Bienestar: Todos hemos sufrido derrotas de las cuales nos parece imposible salir. Pero debemos recordar que el mundo sigue su curso y la vida también.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Difíciles determinaciones te aguardan en tu puesto laboral para la jornada del día de hoy. Confía en ti mismo.
Amor: Encontrarás más de lo que buscabas en un amor pasajero. No le temas al compromiso permanente con una persona.
Riqueza: Deberás saber separar las aguas y diferenciar de aquellos amigos de juergas de a quienes puedes confiarles tu negocio.
Bienestar: Valora cada palabra de aliento que obtengas de aquellos que te rodean. No olvides los favores que recibas y devuélvelos a la primera oportunidad.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Inconvenientes inesperados en el área laboral y emocional harán de hoy un día complicado de principio a fin. Prepárate.
Amor: Día muy positivo a nivel sentimental. Lograrás llegar a acuerdos con tu pareja que de a poco traerán paz nuevamente.
Riqueza: Hoy te mostrarás meticuloso y ordenado, y tendrás toda la predisposición para adelantar aquellos trabajos atrasados.
Bienestar: No te resignes a ciertos cambios sin dar todo lo que tengas para evitarlos. El destino solo da una orientación, tú eres responsable por tu futuro.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Te será imposible no sentirte completamente defraudado por el comportamiento que vivirás por parte de un amigo cercano.
Amor: El dolor de una ruptura no lo sanarás con otro amor. Buscarás reencontrarte contigo mismo y cicatrizar tus heridas.
Riqueza: Tendrás avances claves en tus obligaciones laborales durante la jornada de hoy. Aprovéchala al máximo.
Bienestar: No siempre te será posible solucionar ciertos inconvenientes mediante el diálogo. No dudes en actuar cuando la situación lo amerite.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Deberás aferrarte cueste lo que cueste a determinaciones que tomaste en jornadas anteriores. No te eches atrás.
Amor: Debes aprender a confiar en tu pareja si pretendes formalizar. Una relación sólida se basa en la confianza mutua, no lo olvides.
Riqueza: Deberás aceptar que tu rendimiento reciente no ha sido el óptimo. Procura redefinir tus parámetros laborales.
Bienestar: La vida trae consigo todo tipo de experiencias, algunas más fáciles de sobrellevar que otras, pero absolutamente todas tienen una enseñanza dentro.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Que tus éxitos recientes en el ámbito laboral sirvan de apoyo para cementar tu confianza y autoestima. Toma las riendas del amor.
Amor: La infidelidad no tiene lugar en una relación saludable. No caigas presa de disculpas crónicas. Hazte valer.
Riqueza: Deberás pagar las consecuencias de ser descuidado e irresponsable en tus tareas laborales en el día de hoy. Aprende de esto.
Bienestar: Aprende a disfrutar de la vida, dejando de lado todo tipo de prejuicios o estereotipos. No temas convertirte en un niño a la hora de divertirte.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Contarás con un encanto sorprendente en el día de hoy. Podrás mostrar lo mejor de ti sin demasiados esfuerzos.
Amor: Día especial para iniciar diálogos y eliminar tabúes en la pareja. Discute con ella tus más profundos deseos y fantasías.
Riqueza: El día de hoy traerá sorpresas gratas a tu vida. Ganarás una posición privilegiada al usar tus recursos eficientemente.
Bienestar: Evita caer en insultos verbales cuando participes de alguna discusión. Estos son el último recurso que posee una mente débil e incapaz de expresarse.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Tu estructurada personalidad te pondrá en alerta al notar que te estás dejando llevar por las emociones. Estrés en lo laboral.
Amor: Las decisiones que tomas son las que marcan el curso de tu vida a futuro. Hazte cargo de tus determinaciones amorosas.
Riqueza: Notarás ciertos cambios en la actitud de tus superiores para contigo. No dudes en entablar conversaciones para aclarar esto.
Bienestar: Busca cambiar un poco tu rutina diaria para darle lugar a nuevas experiencias. Dedica un poco de tiempo a actividades sociales aún a la distancia puedes relacionarte.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Si te dejas influenciar por los comentarios de los demás, terminarás enredado en una serie de rumores y chismes.
Amor: Busca afianzar aún más la relación. El compromiso o la convivencia son un buen paso para dar, no temas que saldrá todo bien.
Riqueza: Sabes cómo lograr que tus ganancias aumenten rápido, pero sabes que esa no es una manera legal. Por sobre todo, sé honesto.
Bienestar: Deja de enumerar tus virtudes y mejor ponlas en actos. Los demás solo creen en aquello que ven. Demuestra de qué eres capaz.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: No puedes permitirte permanecer callado todo el tiempo. Deberás aprender a mostrar tus emociones o sufrirás en gran manera.
Amor: Enfrenta los retos de la pareja entre dos. No tiene sentido que tú pongas todo el peso en tus hombros. Dialógalo detenidamente.
Riqueza: Estarás a un paso del éxito, pero no lograrás alcanzarlo. No te desanimes, tienes lo que se necesita, continúa.
Bienestar: En un mundo donde cada uno corre por salvarse solo y reinan el egoísmo y la soberbia, procura rescatar los valores básicos de la familia.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Los momentos adversos que tendrás que vivir durante la jornada de hoy sacarán una respuesta de ti que te sorprenderá.
Amor: No apresures el desarrollo de eventos con tu pareja. Tómate las cosas con calma o terminarás por espantarla.
Riqueza: La jornada de hoy traerá consigo ciertos cambios a tus planes laborales. No te quedará más remedio que aceptarlos.
Bienestar: La vida nos da lo que necesitamos en el momento justo. Pero debemos recordar que nada es para siempre. Disfruta lo que tienes mientras este a tu lado.
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