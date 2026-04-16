Juan Bautista Mahiques nombró a su hermano como jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y será «ad honorem»

El Gobierno formalizó, con la publicación del Boletín Oficial, la designación de Esteban Mahiques como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia de la Nación. Se trata del hermano del ministro Juan Bautista Mahiques, quien asumió el cargo tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona.

«Ad honorem», el cargo que ocupará Esteban Mahiques

Mediante el decreto 251/2026 que se publicó este madrugada, se informó que Esteban Mahiques asumirá su cargo «ad honorem», motivo por el cual no percibirá retribución económica por este cargo.

También se explicó que si bien la oficialización se informó este jueves, el funcionario comenzó a cumplir su rol como Jefe de Gabinete de Justicia desde el 6 de marzo de 2026.

“Desígnase con carácter ‘ad honorem’, a partir del 6 de marzo de 2026, en el cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia al doctor Esteban Mahiques”, señaló el breve documento.

El decreto cuenta con la firma del presidente Javier Milei y el titular del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques quien asumió en el cargo a comienzos de dicho mes.

Es necesario recordar que este nevo nombramiento llega en un contexto de reestructuración y recambio en áreas clave del Ministerio de Justicia que se fueron dando con el ingreso de Mahiques y la salida de Mariano Cúneo Libarona.

Previo a llegar a la unidad de asesores, Esteban Mahiques se desempeñaba como director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería y formó parte del Tribunal de Disciplina de la AFA.