Alfabetización académica: un puente que debe seguir uniendo

Qué tan importante es la alfabetización académica para los estudiantes que están dando sus primeros pasos en el nivel superior? ¿De qué manera incide en la permanencia y en la formación de nuestros futuros docentes? ¿Cómo afectaría a los estudiantes que este taller se limite a unos pocos meses?

En la actualidad, los institutos de formación docente reciben estudiantes con trayectorias educativas heterogéneas y diversas experiencias de formación. Muchos de ellos ingresan al nivel superior con un repertorio limitado de estrategias para desarrollar actividades de lectura, escritura y oralidad. La experiencia en el aula nos muestra que la mayoría de los estudiantes tienen dificultades para comprender textos, producir escritos (práctica frecuente en la educación superior), conversar sobre lo leído o exponer sus ideas de manera clara sobre temas específicos. La especialista en alfabetización académica Paula Carlino afirma que la dificultad de los estudiantes no radica en que “no saben leer ni escribir”, sino en que aún no han sido iniciados en las convenciones discursivas de su campo disciplinar.

Estas dificultades obstaculizan el desarrollo de las trayectorias estudiantiles y, en algunos casos, derivan en el abandono de las carreras del nivel superior. Es aquí donde la alfabetización académica adquiere un papel central. Permite a los estudiantes introducirse poco a poco en la cultura académica: comprender cómo se construye el conocimiento en cada campo disciplinar, apropiarse de sus modos de comunicación y desarrollar una mirada crítica sobre los diferentes temas que se abordan. Fortalece, además, la construcción de su identidad y el desarrollo de su propia voz, no solo como estudiantes sino como futuros docentes.

La alfabetización académica es fundamental para garantizar condiciones más equitativas frente a los desafíos de la educación superior. Es por ello que se ha implementado en casi todos los planes de estudio de todo tipo de carreras y en universidades o instituciones de nivel superior a lo largo del país.

La lectura y la escritura como procesos se construyen y complejizan a lo largo de toda la trayectoria formativa. Nuestro rol como docentes consiste, entonces, en construir “puentes” que nos permitan dejar de concebir la lectura y la escritura como un requisito previo que los estudiantes deberían traer consigo y asumirlas como prácticas que deben ser acompañadas y sostenidas a lo largo de toda la formación.

Es innegable el valor de este espacio formativo, y preocupa especialmente frente a las posibles modificaciones de los Diseños Curriculares para la formación docente. Una modificación en la oferta de alfabetización académica afectaría indudablemente a los estudiantes que ingresan al nivel superior, ya que tendrían menos tiempo para desarrollar estrategias de lectura y escritura que este nivel exige. Es un proceso que requiere tiempo, continuidad y acompañamiento para que los estudiantes puedan desenvolverse tanto en el ámbito académico como en el profesional.

En definitiva, la alfabetización académica no se trata de un producto con fecha de caducidad que debe ser consumido en cuestión de meses. Es un proceso continuo, situado y colectivo que permite acompañar las trayectorias de nuestros estudiantes y fortalecer las condiciones de acceso, permanencia y egreso en la educación superior. Los futuros docentes deben apropiarse de estas prácticas y formas propias de la cultura académica para poder, a su vez, acompañar a sus propios estudiantes en ese mismo proceso.

Por otra parte, su sostenimiento en el tiempo no es responsabilidad exclusiva de un área o asignatura, sino un compromiso institucional que involucra a toda la comunidad educativa y que debemos defender ante los posibles ajustes que se puedan implementar.

* Docente del IFDC Fiske Menuco.

** Docente del IFDC Villa Regina.