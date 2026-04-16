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Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este jueves 16 de abril en Neuquén

La interrupción en el servicio eléctrico será para conectar nueva línea de distribución troncal.

Redacción

Por Redacción

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este 16 de abril

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este domingo será:

  • Zona: Boerr al final
  • Horario: De 08:30 a 12.30 h.
  • Motivo: Conectar nueva Línea de Distribución Troncal
  • Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.

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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este 16 de abril

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