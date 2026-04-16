Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este jueves 16 de abril en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será para conectar nueva línea de distribución troncal.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este 16 de abril
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios
CALF indicó que el corte programado para este domingo será:
- Zona: Boerr al final
- Horario: De 08:30 a 12.30 h.
- Motivo: Conectar nueva Línea de Distribución Troncal
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
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