Sugerencias al intendente

Hernán Caire, DNI 5.262.288

Neuquén

Me dirijo al sr. intendente de Neuquén por este medio pues las notas que pase por mesa de entradas como corresponde nunca me las contestaron ni me atendieron.

En primer termino deseo felicitarlos por las cuentas municipales con resultados positivos. Por otro lado sugeriría que basta de asfalto “para favorecer a los vecinos”, sería muchísimo más conveniente dedicar semejante cantidad de fondos para poner mucho más verde en la ciudad de Neuquén. No me refiero al césped pues lleva muchísima cantidad de agua, en esta zona que no le favorece como en otras latitudes, sino a la plantación de árboles con su respectivo riego (ya sea por goteo u otra forma), no como los que fueron plantados en parque norte y en varias plazas, que hoy están casi todos secos por falta de agua.

Esto sí que favorecería a todos los vecinos, pues se respiraría una mejor calidad de aire. Ademas a usted que muy inteligentemente mira hacia el exterior como en USA a Houston, fíjese que en varias ciudades de Europa están sacando el asfalto para que la tierra respire mejor y no siga dañando la salud humana.

Otra sugerencia: es bien sabido que en nuestra ciudad hay manifestaciones semanalmente interrumpiendo el tránsito con el trastorno que eso conlleva. No creo que sea su responsabilidad liberar las calles, pero si podría ordenar que los inspectores de tránsito se dediquen exclusivamente a tratar de ordenarlo en estas manifestaciones, y no que varios de ellos se dediquen a labrar infracciones pues si el ciudadano ve interrumpido su derecho de transitar libremente por la ciudad, los inspectores de transito no tiene el derecho de infraccionar. Gracias, un saludo cordial.