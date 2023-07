Un país de extranjeros

Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

Zapala

Argentina ya no nos pertenece. Es un país que gozan, disfrutan sin límites los ciudadanos de todo el mundo que no pueden entender el bajo costo de bienes y servicios, es una Nación que está regalada para todos salvo para nacionales que víctimas de la falta de trabajo, de salarios miserables, de ser robados en cualquier esquina, de alquileres de inmuebles que no se alquilan y terminan viviendo en la casa de padres, familiares, de amigos alimentándose en comedores comunitarios montados por gente que a pesar de todo sigue siendo solidaria.

Hoy se puede decir que el país que fue el más rico del mundo en épocas del siglo XIX y principios del XX, en épocas de Julio Argentino Roca, Sarmiento; Juan Bautista Alberdi, Echeverría y que hoy por culpa de un puñado de gobiernos totalitarios, donde los que gobernaron omitieron, pisotearon, la Constitución Nacional en especial los derechos y garantías que ella prescribe como objetivo a concretar por los mandatarios y el bienestar general que manda el Preámbulo de la C. N.

Hoy nos enfrentamos con pesimismo, desgano e incredulidad a nuevas elecciones donde se presentan los mismos de siempre pero más ricos y dejando al pueblo en situación de indigencia y sin futuro como culminan sus mandatos normalmente los políticos que nos han gobernado.

Finalmente destaco que en este sufragio la situación de inseguridad y miseria sumado el profuso exilio de familias enteras, jóvenes brillantes y todo aquel que pueda huir de este país destruido y las elecciones parciales realizadas hasta este momento que muestran el índice más bajo desde que retornó la democracia índice que implica que la migración avanza con rapidez con la intención de encontrar el futuro lejos de su Patria.