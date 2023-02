Una fiesta que no fue para todos

Silvia Busnadiego DNI 25.519.067

Maquinchao

Los días 10 y 11 de febrero se llevó a cabo la Fiesta Nacional de la lana en la localidad de Maquinchao.

Expreso por este medio la situación vivida por mi hermano (emprendedor) en dicho evento. Saúl es una persona que dejó su trabajo formal decidió emprender en lo que le gusta, la fabricación de cerveza artesanal. Dejó la ciudad de Cipolletti para volver al pueblo que lo vio nacer y crecer.

Llegó a Maquinchao con el sueño a cuestas hace aproximadamente dos años, donde comenzó su gran odisea. Primero alquiló un lugar para que funcione como una cervecería, que no fue habilitado por no reunir las condiciones necesarias. Es lo que corresponde y está bien. Luego comienza a vender cerveza envasada, pero la idea de un carro cervecero se aproximaba o era la solución para su emprendimiento. No fue así: fue poco el tiempo que lo dejaron trabajar, propuso un lugar donde todos los carros pudieran hacer lo suyo, que le diera otra vista al pueblo, pero fue rechazada la propuesta.

Lejos de rendirse y con un carro habilitado (habilitación que le otorga el municipio) salió a fiestas y eventos de distintas localidades donde fue invitado.

Pero el sueño es realizarse en su pueblo, insiste, con su proyecto brindando distintas estrategias para poder trabajar. El municipio le propone que alquile un terreno para su carro (algo así como un patio cervecero). Se lleva a cabo el alquiler con la documentación correspondiente.

El día 10, al instalarse en dicho lugar, le cortan la luz; sin rendirse consigue un grupo electrógeno, ya instalado el equipo llega la policía para desalojarlo del lugar sin orden judicial.

Se implementa una resolución (107/2023) que al cabo de una hora fue derogada. Resoluciones que afectan a trabajadores que día a día apuestan al crecimiento del pueblo.

Es aquí mi repudio y mi preocupación por el seguimiento (por usar un sinónimo) que afecta a toda una familia. Quiero pedir que cada trabajador en su cargo actúe de manera objetiva, sin franjas políticas.

La gente emprende, trabaja, quiere vivir sin estar dependiendo del municipio. Dejen que lo hagan.

Propongan, acuerden, trabajen de manera conjunta, sin individualismo. Así sale adelante un pueblo.

Agradezco el medio para plasmar y pedir que se reflexione ante estos hechos para que no vuelvan a ocurrir.