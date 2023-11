Unidad como método de gobernabilidad

Cristian Edward Rodicio, DNI 34.958.877

Viedma

A partir de las elecciones vividas hace más de una semana podemos afirmar que la política sigue demostrando su capacidad de sorprender y marcar el rumbo que realmente la sociedad busca. Los pueblos no se equivocan al elegir su destino, sino que algunos políticos se hacen los desentendidos a ello.

El candidato Sergio Massa tiene la oportunidad de demostrar que no es ningún distraído y tomar el mensaje que el pueblo le ha dado, hoy tiene la tarea de evidenciar que puede ese gobierno de unidad que tanto proclama, un espacio que rompa con los estándares de color político, y que de verdad trabaje en beneficio del pueblo.

Javier Milei no se construyó desde los cimientos de un personaje político de la TV, sino que crece por las roturas que han producido los mismos dirigentes que se “olvidaron” para qué fueron elegidos, y no verlo es no hacerse cargo.

Hoy la historia argentina está dando un nuevo giro a la página, donde una vez más quiere romper con las grietas y lograr la unión de las grandes mayorías, en pos de un gobierno que procure el crecimiento de una Nación y haga valer la democracia que tanto costó.