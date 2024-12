Ventajas y desventajas del celular en el aula

Daiana Jaqueline Huenuquir DNI: 48822029 C.P.E.M N° 79, Lonco Luan, 2do año

Lonco Luan, Neuquén

Usar los celulares durante las clases sin un fin educativo nos puede distraer escuchando música, con los juegos, las redes sociales, etc. Ya que no prestamos atención por estar con él y nos afecta en nuestro aprendizaje. También hay adolescentes que juegan apostando dinero y se meten en deudas, estos se vuelven adictos consumiendo sin límites. Con el tiempo esto se puede convertir en una enfermedad: “la ludopatía” que es un trastorno psicológico, algo difícil de controlar. Los juegos de azar son como una telaraña que te atrapan y no te dejan escapar. Por otro lado, hacer uso del celular en clase buscando información, aclarando dudas que nos surjan y aprendiendo cosas nuevas nos permite avanzar hacia nuestras metas.

Como dice Manfred Spitzer: en su libro demencia digital, “… los peligros del uso excesivo de dispositivos digitales, incluidos los celulares, en el contexto educativo…” Acá la autora nos quiere decir que si utilizamos a los dispositivos en exceso puede tener un fuerte impacto negativo en el ámbito educativo y en la sociedad en general.

Recuerdo que una vez un profe me hizo una pregunta en clases, pero yo estaba con auriculares por lo cual yo no sabía de qué temas estaban hablando, pedí disculpas y me saqué los auriculares para prestar atención.

Sinceramente no está bueno usar el celular en clase porque después no sabemos ni de qué se habló y eso perjudica nuestro aprendizaje.

El celular es como una burbuja, vivimos encerrados en ella y no sabemos lo que pasa afuera.