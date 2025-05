Los diez consejos de Jorge Tartaglione para mejorar tu salud y vivir mejor

“¿Qué estás haciendo que te hace mal?”, lanzó Jorge Tartaglione frente al auditorio lleno del Casino Magic de Neuquén. Fue la pregunta que marcó el pulso de su charla durante el primer encuentro del ciclo YO PIENSO 2025, organizado por Diario RÍO NEGRO. Médico, comunicador y autor de libros sobre salud, Tartaglione dejó claro que no cree en las imposiciones ni en las fórmulas mágicas: su enfoque es humano, empático y realista.

1. El cambio empieza por lo emocional



Para el cardiólogo, la raíz de muchas enfermedades cardiovasculares está en el estrés y la angustia mal gestionada. “Hay que aprender a desahogar, a sacar la mugre emocional. Si tenés una pelota en la boca del estómago, te va a enfermar”, advirtió. Por eso, insiste en que hay que hablar, pedir ayuda, reservar tiempo para uno mismo y evitar relaciones tóxicas. “Aprender a decir que no es el acto de libertad más grande”, resumió.

2. Actividad física: sí, pero con disfrute

“No me gusta hacer ejercicio”, confesó sin vueltas. Pero aun así, Tartaglione entrena todos los días a las 5:30 de la mañana. ¿Cómo lo logra? “Me preparo una playlist con 10 canciones que me encantan. Camino al ritmo de esas canciones. Es mi rutina”, explicó. Su consejo: buscar una actividad que guste, empezar de a poco y hacerlo acompañado.

Un día de actividad física antes de los 60 alarga un día la vida; después de los 60, la alarga tres.” Jorge Tartaglione. Médico cardiólogo.

3. La alimentación: menos dietas, más cocina

“No creo en las dietas”, aseguró. Para él, la clave está en volver a la cocina casera y a la mesa compartida. “Comé lo que se pudre. Las cosas que no duran son las más saludables: frutas, verduras, carnes, legumbres”, dijo. Y remarcó: “Mi abuela reconocería como comida una manzana, pero no un ultraprocesado con bififato de no sé qué”.

También defendió los permisos moderados: “Si te gusta la comida rápida, comete una hamburguesa una vez por semana. El problema no es eso, es comer mal todos los días”.

4. Escribir lo que comés y hacés: la conciencia empieza ahí

Uno de los hábitos que más recomienda es anotar con lápiz y papel los hábitos diarios. “Es distinto escribir que teclear. Anotá lo que comés, lo que hacés. Eso te baja de lo inconsciente a lo consciente. Te ayuda a ver en qué podés cambiar”.

5. Prevenir con vacunas y controles

“La vacuna antigripal salva vidas. Es más efectiva que dejar de fumar”, aseguró Tartaglione. Recomendó enfáticamente vacunarse contra la gripe a personas mayores de 65, con hipertensión, diabetes u obesidad, y recordó que está en el calendario nacional y es gratuita.

El profesional fue acompañado en la jornada por la médica cardióloga Sonia Costantini.

También sugirió chequeos médicos regulares, especialmente si hay antecedentes familiares de hipertensión, colesterol o enfermedades cardíacas.

6. Dormir bien y desconectarse

“El sueño es clave para estar bien”, dijo. Tartaglione confesó que lo que más le cuesta es desconectarse del celular, pero insiste en que hay que practicar el “ayuno mental”: espacios sin pantallas, sin ruido, para reconectar con uno mismo.

7. Educación emocional desde chicos

“Hay que enseñar desde la escuela a manejar el estrés, a comer bien, a moverse”, propuso. También habló sobre la importancia de prevenir enfermedades desde temprana edad y de promover políticas públicas de salud sostenidas en el tiempo.

8. Moderación y propósito

El concepto que atravesó toda su charla fue la moderación. Ni extremos ni obsesiones. “Comé todo, pero en la proporción correcta. Hacé ejercicio, pero no te mates. Viví con un propósito, con algo que te entusiasme cada mañana”, dijo.

9. Las zonas azules y la longevidad

Cerró con un repaso por las llamadas zonas azules del mundo, donde las personas viven más de 90 años en buen estado de salud. ¿Qué tienen en común? “Se mueven mucho, tienen vínculos sociales fuertes, comen bien, creen en algo, tienen un propósito”, enumeró.

10. Bonus track: los hábitos que recomienda anotar

¿Qué comiste hoy?

¿Qué actividad física hiciste?

¿Cuánto tiempo dedicaste a vos mismo?

¿Qué emoción negativa te está afectando?

¿Qué podrías cambiar de a poco?

“Nunca es tarde para cambiar un hábito”, repitió Tartaglione hacia el final. Su mensaje: con pequeños grandes cambios, cualquier persona puede mejorar su salud, sin importar la edad, los antecedentes o las excusas.

