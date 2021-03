Caso Barreno: el juez Bustamante revocó la acusación por irrelevante

La imputación por violación del aislamiento contra el legislador del FdT, Pablo Barreno fue revocada por el juez de juicio, Guillermo Bustamante al considerar que las acusaciones “deben ser relevantes jurídicamente”. Cuestionó el accionar fiscal y compartió con la defensa que se busca “evitar un absurdo legal”.

Ayer se cumplió una audiencia por una impugnación planteada por la defensa de Barreno contra la reciente imputación al legislador y dirigente de Sitrajur por su presencia en las puertas de los tribunales en mayo del año pasado. Se le imputó violación al aislamiento obligatorio, lo cual, fue cuestionada por el defensor Diego Sachetti porque las imprecisiones de la fiscalía, como “cuál era el incumplimiento” se le adjudicaba al acusado.

En principio, Bustamante debió resolver si el recurso de queja correspondía ya que los fiscales -Juan Ramón Peralta y Maricel Viotti- pedían su rechazo al entender que la formulación de cargos no es una instancia recursiva. Sachetti insistió en la rectificación para “evitar un absurdo”.

Hace algunos días, la fiscal Viotti imputó a Barreno y el juez de garantía, Pedro Puntel aceptó esa acusación aunque ya advertía en deficiencias de parte del Ministerio Público en la presentación penal.

Primero, Bustamante aceptó evaluar el recurso y, luego, entendió que las “evidencias eran endebles” y los hechos así no eran “relevante en el mundo penal”.

El magistrado consideró que “el juez en la formulación de cargo no es pasivo, no solo se debe limitar a escuchar al fiscal” sino debe actuar para que “el hecho imputado tenga significando o relevancia desde el mundo penal. Esto, como dice la defensa, es para evitar un absurdo legal. El principal déficit es que la Fiscalía no pudo acreditar aspecto objetivos o subjetivos de la conducta que se le enrostra a Barreno”.

Después aludió a la tarea gremial de Barreno frente al planteo fiscal que esa presencia no estaba autorizada. “Corremos el peligro de criminalizar el reclamo gremial”, advirtió Bustamante. El Ministerio Público adelantó que recurrirá al Tribunal de Impugnación para reiterar su acusación.

Barreno -también secretario general de Sitrajur Viedma- fue denunciado el año pasado por la entonces presidenta del STJ, Liliana Piccinini ante el Procurador General, Jorge Crespo al intentar entrar en tribunales.