La imputación al legislador Barreno suma repudios en Río Negro

Este miércoles, a las 12:30, se realizará en Viedma la audiencia de formulación de cargos contra Pablo Barreno, legislador del Frente de Todos, titular de la sección local del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro y secretario gremial de la Federación Judicial Argentina.

El dirigente fue imputado por violación de aislamiento por la fiscal Maricel Viotti Zilli y la audiencia estará a cargo del juez Juan Pedro Puntel. Barreno, que estará representado por los abogados Martín Palumbo y Diego Sachetti, pidió que la audiencia sea presencial, aunque se estima que será en forma virtual.

El hecho que se investiga ocurrió el 18 de mayo del año pasado cuando Barreno, junto a la exdirigente del gremio Adriana Saber y al técnico en Seguridad e Higiene, Sebastián Cerutti; intentaron constatar el cumplimiento de las medidas sanitarias a raíz de la pandemia en la sede central de la Justicia, no pudieron ingresar, y derivó en una denuncia presentada por la entonces presidenta del STJ, Liliana Piccinini.

En aquel momento fueron imputados los tres pero Saber y Cerutti decidieron aceptar el criterio de oportunidad y cerrar la causa con la donación al hospital Zatti de 20.000 y 10.000 pesos, respectivamente. Barreno optó por continuar con la causa penal.

En diálogo con RÍO NEGRO el legislador recordó que "la primera inspección fue trunca" pero "unos días después hicimos otra en la misma fiscalía donde se me imputa ahora" y señaló que "estaban la fiscal (Viotti Zilli) y (Pedro) Puntel, cuando todavía era fiscal y ahora es el juez de garantías" por eso "en ese momento me hubieran denunciado por un delito in fraganti".

Barreno insistió que es "una clara persecución y un capricho de (Liliana) Piccinini" aunque no la consideró personal sino "contra los trabajadores" y anticipó que el miercoles, a las 10:30, ofrecerá una conferencia de prensa en la puerta del edificio de los tribunales, con la presencia de dirigentes y representantes de distintas organizaciones sociales y sindicales, incluida la Federación Judicial Argentina.

Hubo repudios desde distintos sectores políticos y sindicales

Los repudios no se hicieron esperar y llegaron desde distintos sectores. Sitrajur consideró que es “una clara maniobra de continuidad de la persecución politica y sindical”, y “absolutamente irracional que atenta con la función” gremial.

Desde el bloque de legisladores del Frente de Todos indicaron que “la Justicia rionegrina avasalla los derechos sindicales y atenta contra la representatividad gremial de quienes defienden a los trabajadores" porque la citación a Barreno "es un claro ejemplo del ataque contra los principios republicanos y democráticos por parte de las máximas autoridades del Poder Judicial que vulneran las garantías de quienes han sido elegidos mediante el voto para representar a sus pares y a la ciudadanía”.

Los legisladores consideraron “irrisorio que se pretenda juzgar y condenar a un sindicalista por cuidar a los afiliados al gremio que conduce” y “constituye un antecedente gravísimo que debe ser repudiado con contundencia desde todo el arco político, sindical e institucional, en defensa de los derechos de los trabajadores, de los valores republicanos y la sana convivencia democrática”.

La presidenta del bloque María Eugenia Martini aseguró que “este atropello es una demostración de impunidad y soberbia de las autoridades del Poder Judicial, que impulsan esta persecución y hostigamiento hacia quien ejerce la labor de representar a sus compañeros; es una causa insólita que pone en riesgo la institucionalidad”.

Por su parte la Liga de Concejales del Frente de Todos respaldó al legislador Barreno. “Esta denuncia contra uno de los máximos referentes de Sitrajur es una violación a los derechos gremiales y un acto indigno contra la democracia. Lo más lamentable es que este acto sea impulsado por el Supremo Tribunal de Justicia de nuestra provincia”.

Agregaron que “es un intento de disciplinar a los trabajadores y trabajadoras y sería de una gravedad extrema que contenga alguna connotación política contra un legislador del Frente de Todos”.

La Federación Judicial Argentina publicó una solicitada en repudio "a la actitud de persecución política ejercida por el Estado rionegrino contra trabajadores judiciales" , sostuvo que "la criminalización de la actividad sindical es impulsada por el Superior Tribunal de Justicia" porque "para algunas magistradas y magistrados la actividad sindical es una molestia".

Por último, integrantes de la comisión directiva de la Asociación Personal de Empleados Legislativos de Río Negro manifestaron el “asombro que nos produjo enterarnos del ataque de la Justicia rionegrina hacia compañeros y compañeras sindicalistas de Sitrajur, pero es una acción que no podemos pasar por alto”.

Indicaron que “esta actitud del Superior Tribunal de Justicia es absolutamente repudiable y merece nuestro total rechazo. La medida es un evidente atentado a la libertad sindical, ya que en ningún momento cometieron delito penal alguno sino que cumplían con su obligación gremial”.