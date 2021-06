Causa Fuentealba II: un tribunal puso freno a la investigación

El Tribunal de Impugnación -integrado por Fernando Zvilling, Daniel Varessio y Federico Sommer- declaró nula la decisión del juez de Garantías, Gustavo Ravizzoli, que había otorgado cuatro meses de plazo para la investigación en la causa Fuentealba II, en la que se busca determinar la responsabilidad de los jefes policiales en el operativo represivo, en el que fue asesinado el docente, el 4 de abril de 2007.

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) dejó sin efecto los sobreseimientos dictados en el caso, luego de que la Corte Suprema de Justicia le ordenó emitir una nueva sentencia, el 7 de marzo de 2019. A la fecha hay 14 personas imputadas.

En este contexto el máximo tribunal provincial consideró que “se deben respetar los actos válidamente cumplidos con el sistema procesal anterior” y le indicó a las partes “procurar una debida diligencia”. El paso siguiente era que un juez o jueza de Garantías defina en qué términos sería esa readecuación.

Esta es la única causa penal que fue iniciada en el sistema escrito y que continúa vigente. Desde el 14 de enero de 2014 Neuquén adoptó un Código Procesal Penal acusatorio, basado en la oralidad.

“El Tribunal nos manda readecuar al sistema nuevo. Para hacer esa readecuación no la podemos hacer instantáneamente, porque tenemos que presentar, en los términos del sistema nuevo, una acusación escrita que no tiene los mismos requisitos que el requerimiento de elevación pero que tiene algunas cuestiones que son diferentes. Por ejemplo, en el sistema viejo me permitía incorporar declaraciones por escrito que en el sistema actual no lo puedo hacer. Yo no puedo ofrecer la testimonial de alguien que no sé si está vivo o está muerto, además lo tengo que volver a entrevistar para ver si está en condiciones”, explicó el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid.

Agregó: “Ravizzolli había dado cuatro meses para que la fiscalía y la querella presenten una acusación. El Tribunal de Impugnación entendió que no corresponde hacer la readecuación en los términos que lo hizo Ravizzolli, con lo cual declara la nulidad y dice que hay que hacer una nueva audiencia con el juez de Garantías, pero en el estado en el cual se encontraba”.

Ese estado anterior, dijo el fiscal, implicaría retrotraerse a la instancia en que el ministerio público instó el sobreseimiento y no presentó acusación.

Aseguró que hay una “posibilidad concreta” de apelar la resolución de Impugnación ante el TSJ.

El crimen de Fuentealba ocurrió durante una protesta del sindicato ATEN. En aquel momento gobernaba Jorge Sobisch. El cabo José Darío Poblete fue el único condenado como autor material.