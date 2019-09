Cazzu, Miss Bolivia, Vicentico y Banda XXI le ponen acción a "Neuquén Inspira"

Una nueva edición del festival “Neuquén Inspira” tendrá lugar este fin de semana y el domingo de la semana próxima.

Los tres días se podrá disfrutar de shows de primer nivel con entrada libre y gratuita en el Espacio Duam (acceso al aeropuerto).

Este fin de semana la actividad comenzará cerca de las 16 y se extenderá hasta la medianoche.

Este sábado, el escenario se llenará de trap. Es que saldrán a escena LGR, Koda, Kandyel, Bizarrap, Agus Padilla, Valen Etchegoyen, PapiChamp, Seven Kayne, Ecko y cerrará, pasada las 22, la gran Cazzu que ya conquistó a miles de valletanos en la última edición Fiesta de la Confluencia.

En tanto que el domingo habrá música para todos los gustos. Romperán el hielo los locales de la banda Los Chicos de la Cumbia y después será el turno de Miss Bolivia (a las 18), Vicentico (a las 19:40) y Banda XXI (a las 21:45).

Pero eso no será todo, es que el festival tendrá su función final el próximo domingo 15.

Allí la actividad comenzará con el show de Picunches (a las 19:30), seguirá con AnitNegra (a las 20:30) y cerrará Ulises Bueno (a las 21:45).

Se trata de la segunda edición de esta propuesta con formato de festival musical que organiza el Gobierno de la provincia y que invita a un momento de encuentro con amigos y familia.

Las jornadas contarán, además de los recitales, con producciones urbanas, foodtrucks, espacios deportivos, stands institucionales y un sector de emprendedores.

La primera edición de Neuquén Inspira se llevó a cabo a mediados de febrero de este año y convocó más de 80 mil personas en el predio. El evento será transmitido en vivo por importantes medios de la región y podes seguirlo on line en las redes de Neuquén Inspira.