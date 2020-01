Cerró el único bowling de Neuquén

Desde principios de diciembre Neuquén se quedó sin la única pista de bowling de la ciudad. Se trata del Dragon Bowling, que se ubicaba en un shopping y que, según los empleados, dejó de funcionar cuando cambió la empresa que administraba los cines del mismo complejo.

Desde el gremio Sutep (Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público) advirtieron que el cierre del lugar fue sin previo aviso y que dejó a una decena de empleados en la calle. Por ese motivo iniciaron una serie de protestas para poder dialogar con la gerencia.

El secretario general del sindicato, Ricardo Infante, señaló en declaraciones a Radio Cumbre que tomaron conocimiento el "10 de diciembre cuando los empleados fueron a trabajar y no había luz, no estaba la gerencia tampoco". Explicó que bowling "tenía una concesión con el cine Village" y deslizó que con el cambio de empresa aparentemente no se renovó el contrato.

Infante indicó que el lugar tenía entre 11 y 15 empleados con distintas antigüedades laborales. En ese contexto señaló que en los últimos meses habían realizado distintos reclamos gremiales por problemas salariales.