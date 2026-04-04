Alemania refuerza el control sobre ciudadanos sujetos al servicio militar en el exterior

El gobierno de Alemania avanzó con una nueva legislación que otorga al Ejército mayores herramientas para monitorear a los ciudadanos sujetos a servicio militar, incluso cuando se encuentren durante períodos prolongados en el extranjero. La medida apunta a fortalecer la organización y aplicación del sistema en un contexto que no necesariamente implica situaciones de conflicto.

Según explicó un portavoz del Ministerio de Defensa alemán, la normativa permitirá conocer la localización de estas personas fuera del país con el objetivo de garantizar el cumplimiento de obligaciones, como el examen médico obligatorio que comenzó a regir a partir del 1 de enero de 2026.

La ley establece que quienes estén alcanzados por el servicio militar deberán solicitar autorización previa antes de realizar estancias prolongadas en el exterior. Este requisito no está limitado a contextos de crisis o emergencia, sino que se aplica también en tiempos de normalidad, lo que marca un cambio en el enfoque del control estatal sobre este grupo.

Desde el Ministerio de Defensa indicaron que se encuentran trabajando en la elaboración de disposiciones complementarias para contemplar excepciones y simplificar los trámites administrativos. “Se están definiendo normas concretas para evitar burocracia innecesaria”, señalaron voceros oficiales.

Hasta el momento, el gobierno no difundió datos sobre la cantidad de solicitudes de autorización presentadas desde la entrada en vigencia de la norma, ni detalles sobre posibles mecanismos de control o sanción ante incumplimientos.

En ese sentido, aclararon que la legislación tiene antecedentes en la época de la Guerra Fría, cuando existía una disposición similar que, según remarcaron, no tuvo una aplicación práctica significativa. Actualmente, el incumplimiento de la obligación no conlleva sanciones específicas, lo que refuerza su carácter preventivo y organizativo dentro del esquema de defensa nacional.