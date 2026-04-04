Cannabis medicinal y cáñamo industrial: la Patagonia Norte se posiciona como polo de desarrollo con un encuentro binacional

El desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial representa una oportunidad para diversificar la matriz productiva regional.

En el mes de abril, en la ciudad de General Roca, tendrá lugar una Jornada binacional sobre cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial donde se presentarán investigaciones, desarrollos, articulaciones entre organismos públicos, privados y se contará con destacados expositores de Argentina y Brasil.

En la jornada participarán referentes de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la UNCo y actores del sector socio productivo como la Asociación Civil Ciencia Sativa y la empresa Pasedati SAS, en un espacio orientado a fortalecer la cooperación binacional y promover el desarrollo de esta cadena emergente.

Se disertará sobre investigación, regulación y perspectivas del cannabis en Brasil y Argentina, como así también sobre trazabilidad y estándares internacionales aplicados a la cadena del cannabis. Se expondrá sobre Cáñamo industrial en Argentina, avances y desafíos desde el sistema público privado. A su vez se presentará una propuesta de posgrado en formación académica en cannabis.

La actividad, con cupos limitados, está destinada a profesionales y empresas públicas y privadas vinculados al sector cannábico.

Una agenda científica y productiva en crecimiento



En un contexto de creciente interés por el desarrollo del cannabis con fines medicinales e industriales en Argentina y la región, la Patagonia Norte se consolida como un territorio estratégico para la generación de conocimiento aplicado, la innovación productiva y la articulación institucional. El trabajo en cannabis se viene desarrollando a partir de un enfoque que combina investigación agronómica, evaluación de variedades, manejo de cultivos, análisis de calidad y desarrollo de productos con potencial uso medicinal.

El trabajo con cannabis con fines medicinales ya acumula un largo período de aprendizaje en la norpatagonia.



Desde INTA uno de los principales ejes de trabajo ha sido la evaluación de materiales genéticos en condiciones locales, incluyendo el desarrollo y registro de cultivares adaptados a la región. Estos estudios permiten generar información clave sobre rendimiento, contenido de cannabinoides y comportamiento agronómico, aspectos fundamentales para el desarrollo de una producción estandarizada y de calidad.

Como nos explica la investigadora Gabriela Calzolari, desde el año 2021 se trabaja en la adaptación y evaluación de variedades como la “Cannawine INTA-ACCS”, Ciro y Surtangie”, las primeras son variedades altas en el compuesto cannabidiol CBD y la última alta en tetrahidrocannabinol THC. Calzolari destaca que, durante estos años, se vienen evaluando formas de manejo del cultivo como diferentes métodos de conducción de plantas y planes de fertilización. En cuanto a la mayor dificultad en el cultivo, señala a las enfermedades en época de cosecha, donde aumenta la humedad y hay más probabilidad de infección por hongos.

«El trabajo en cannabis se viene desarrollando a partir de un enfoque que combina investigación agronómica, evaluación de variedades, manejo de cultivos, análisis de calidad y desarrollo de productos con potencial uso medicinal». INTA

Estas actividades se realizaron en articulación con la asociación civil Ciencia Sativa y la empresa Pasedati SAS. Esta empresa posee un laboratorio de procesamiento de materia prima de cannabis, mediante extracción alcohólica en frío, en el cual se obtiene un subproducto: una resina “full spectrum” concentrada, a partir de la cual se pueden hacer distintos productos medicinales a base de cannabis.

Laboratorio de la empresa Pasedati SAS.



Así se avanza en el desarrollo de capacidades analíticas para la determinación de cannabinoides, lo cual resulta esencial para garantizar la calidad y trazabilidad de los productos derivados e implica un paso significativo hacia la integración de la cadena de valor, permitiendo articular la producción primaria con el procesamiento y la obtención de productos con potencial uso medicinal.

Además de seguir distintos protocolos de calidad, se vienen realizando ensayos orientados a mejorar la eficiencia en el uso del agua, un recurso crítico en sistemas productivos bajo condiciones de clima árido como las del norte de la Patagonia.

Articulación institucional y desarrollo territorial



Uno de los aspectos centrales del proceso en la región ha sido la articulación entre instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Esta sinergia ha permitido no solo avanzar en investigación, sino también en la generación de capacidades productivas y en la construcción de un enfoque integral para el desarrollo del cannabis. El encuentro binacional busca consolidar estos vínculos y abrir nuevas oportunidades de colaboración con Brasil.

El desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial representa una oportunidad para diversificar la matriz productiva regional, generar empleo y promover la innovación. Sin embargo, su consolidación requiere de bases científicas sólidas, marcos regulatorios claros y sistemas de trazabilidad que garanticen la calidad y seguridad de los productos.

«El encuentro binacional a desarrollarse en la zona busca consolidar vínculos y abrir nuevas oportunidades de colaboración con Brasil». INTA

En este contexto, la jornada incluirá también espacios dedicados a la trazabilidad y a los estándares internacionales, aspectos clave para el escalamiento de la producción y su inserción en mercados formales.

Asimismo, se abordarán experiencias de formación académica y capacitación, fundamentales para el desarrollo de recursos humanos especializados en esta temática.



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