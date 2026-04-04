Cannabis medicinal y cáñamo industrial: la Patagonia Norte se posiciona como polo de desarrollo con un encuentro binacional
La jornada reunirá a instituciones científicas y actores productivos para intercambiar experiencias en genética, manejo de cultivos, trazabilidad y desarrollo de productos con potencial medicinal.
En el mes de abril, en la ciudad de General Roca, tendrá lugar una Jornada binacional sobre cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial donde se presentarán investigaciones, desarrollos, articulaciones entre organismos públicos, privados y se contará con destacados expositores de Argentina y Brasil.
En la jornada participarán referentes de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la UNCo y actores del sector socio productivo como la Asociación Civil Ciencia Sativa y la empresa Pasedati SAS, en un espacio orientado a fortalecer la cooperación binacional y promover el desarrollo de esta cadena emergente.
Se disertará sobre investigación, regulación y perspectivas del cannabis en Brasil y Argentina, como así también sobre trazabilidad y estándares internacionales aplicados a la cadena del cannabis. Se expondrá sobre Cáñamo industrial en Argentina, avances y desafíos desde el sistema público privado. A su vez se presentará una propuesta de posgrado en formación académica en cannabis.
La actividad, con cupos limitados, está destinada a profesionales y empresas públicas y privadas vinculados al sector cannábico.
Una agenda científica y productiva en crecimiento
En un contexto de creciente interés por el desarrollo del cannabis con fines medicinales e industriales en Argentina y la región, la Patagonia Norte se consolida como un territorio estratégico para la generación de conocimiento aplicado, la innovación productiva y la articulación institucional. El trabajo en cannabis se viene desarrollando a partir de un enfoque que combina investigación agronómica, evaluación de variedades, manejo de cultivos, análisis de calidad y desarrollo de productos con potencial uso medicinal.
Desde INTA uno de los principales ejes de trabajo ha sido la evaluación de materiales genéticos en condiciones locales, incluyendo el desarrollo y registro de cultivares adaptados a la región. Estos estudios permiten generar información clave sobre rendimiento, contenido de cannabinoides y comportamiento agronómico, aspectos fundamentales para el desarrollo de una producción estandarizada y de calidad.
Como nos explica la investigadora Gabriela Calzolari, desde el año 2021 se trabaja en la adaptación y evaluación de variedades como la “Cannawine INTA-ACCS”, Ciro y Surtangie”, las primeras son variedades altas en el compuesto cannabidiol CBD y la última alta en tetrahidrocannabinol THC. Calzolari destaca que, durante estos años, se vienen evaluando formas de manejo del cultivo como diferentes métodos de conducción de plantas y planes de fertilización. En cuanto a la mayor dificultad en el cultivo, señala a las enfermedades en época de cosecha, donde aumenta la humedad y hay más probabilidad de infección por hongos.
«El trabajo en cannabis se viene desarrollando a partir de un enfoque que combina investigación agronómica, evaluación de variedades, manejo de cultivos, análisis de calidad y desarrollo de productos con potencial uso medicinal».INTA
Estas actividades se realizaron en articulación con la asociación civil Ciencia Sativa y la empresa Pasedati SAS. Esta empresa posee un laboratorio de procesamiento de materia prima de cannabis, mediante extracción alcohólica en frío, en el cual se obtiene un subproducto: una resina “full spectrum” concentrada, a partir de la cual se pueden hacer distintos productos medicinales a base de cannabis.
Así se avanza en el desarrollo de capacidades analíticas para la determinación de cannabinoides, lo cual resulta esencial para garantizar la calidad y trazabilidad de los productos derivados e implica un paso significativo hacia la integración de la cadena de valor, permitiendo articular la producción primaria con el procesamiento y la obtención de productos con potencial uso medicinal.
Además de seguir distintos protocolos de calidad, se vienen realizando ensayos orientados a mejorar la eficiencia en el uso del agua, un recurso crítico en sistemas productivos bajo condiciones de clima árido como las del norte de la Patagonia.
Articulación institucional y desarrollo territorial
Uno de los aspectos centrales del proceso en la región ha sido la articulación entre instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Esta sinergia ha permitido no solo avanzar en investigación, sino también en la generación de capacidades productivas y en la construcción de un enfoque integral para el desarrollo del cannabis. El encuentro binacional busca consolidar estos vínculos y abrir nuevas oportunidades de colaboración con Brasil.
El desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial representa una oportunidad para diversificar la matriz productiva regional, generar empleo y promover la innovación. Sin embargo, su consolidación requiere de bases científicas sólidas, marcos regulatorios claros y sistemas de trazabilidad que garanticen la calidad y seguridad de los productos.
«El encuentro binacional a desarrollarse en la zona busca consolidar vínculos y abrir nuevas oportunidades de colaboración con Brasil».INTA
En este contexto, la jornada incluirá también espacios dedicados a la trazabilidad y a los estándares internacionales, aspectos clave para el escalamiento de la producción y su inserción en mercados formales.
Asimismo, se abordarán experiencias de formación académica y capacitación, fundamentales para el desarrollo de recursos humanos especializados en esta temática.
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