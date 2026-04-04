Histórico: el microsatélite ATENEA operó en el espacio profundo y superó las pruebas con éxito

El microsatélite argentino ATENEA finalizó con éxito su misión tras completar las 20 horas previstas de operación en el espacio profundo, en las que logró transmitir datos clave para el desarrollo de futuras tecnologías espaciales. Así lo informó la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), responsable del proyecto.

El cubesat formó parte de la misión Artemis II como carga secundaria y consiguió establecer comunicación con estaciones terrestres ubicadas en Córdoba y Tierra del Fuego. Durante ese período, envió telemetría sobre su desempeño en condiciones extremas del espacio.

El microsatélite argentino ATENEA en la misión Artemis II

Uno de los hitos más destacados fue la recepción de la primera señal a más de 40.000 kilómetros de distancia. Además, el satélite alcanzó una órbita superior a los 70.000 kilómetros de la Tierra, marcando un récord para la tecnología espacial argentina.

Durante su operación, ATENEA permitió validar sistemas electrónicos en entornos de alta radiación, probar enlaces de comunicación de largo alcance y analizar señales de navegación en altitudes superiores a las utilizadas por sistemas como GPS, GLONASS y Galileo.

Los datos recolectados serán fundamentales para avanzar en el diseño de misiones más complejas, consolidando capacidades tecnológicas nacionales en un entorno de alta exigencia.

El proyecto fue impulsado por la CONAE junto a universidades y organismos científicos, y representa un paso significativo para la actividad espacial del país. Con el cierre de la misión, ATENEA deja resultados concretos en validación tecnológica y experiencia operativa en el espacio profundo, posicionando a Argentina en el escenario internacional de exploración espacial.

Con información de N.A