Chocobar: «No me arrepiento de lo que hice»

El policía Luis Chocobar, condenado la semana pasada por matar a un ladrón, afirmó hoy que no se arrepiente de lo que hizo "porque di la orden y él no la acató".

Chocobar fue condenado la semana pasada a 2 años de prisión en suspenso por el "homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber" de un delincuente que había atacado a puñaladas a un turista estadounidense en 2017 en el barrio porteño de La Boca.

Hoy estuvo en el programa que Alejandro Fantino, "Fantino a la tarde" que tiene en el canal América, y dejó una serie de afirmaciones sobre su sentencia.

"Si pudiera hablar con la madre (de la víctima) le diría que no salgo a la calle con intención de lastimar", aseguró el ex policía. "Siempre traté de respetar la vida, yo no provoqué esto. No le quise quitar la vida, lamento que haya terminado así", expresó.

La líder del PRO, Patricia Bullrich, fue una de las más férreas defensoras de Chocobar y estuvo el día que se conoció la sentencia. El expolicía indicó que no creía "que el acercamiento de Patricia Bullrich sea por algo político, ella estuvo conmigo siempre con su lado humano" y agregó que "no se acercó para la foto".