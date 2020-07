Chocolateros piden los mismos beneficios para el sector turístico en Bariloche

Los empresarios chocolateros de Bariloche enviaron una nota al ministro de Turismo de Nación, Matías Lammens, para que los beneficios para el sector turístico, previstos a través de la ley de Emergencia Turística que se prevé declarar, se extiendan al sector chocolatero.

“Sin turismo no existimos, plantean en la nota, hemos perdido la última parte de la temporada de verano y la totalidad de la temporada de Pascua que se enmarca en la Fiesta Nacional del Chocolate”.

Insistieron en que la actividad “encuentra su razón de ser en un 90% de composición proveniente del turismo”.

El presidente de la Asociación de Chocolateros de Bariloche, Luis Brogger, hizo hincapié en la erupción del volcán cordón Caulle Puyehue en el 2011 cuando la caída de cenizas también provocó una profunda crisis en el sector turístico. “En ese momento, el sector chocolatero que trabaja principalmente con el turismo no recibió ATP porque fue considerado como un negocio común”, recordó.

Brogger recalcó que no tienen “nada de trabajo al no haber turismo”. “Lo que pedimos es que nos tengan en cuenta como un sector ligado al turismo. Se está pensando en planes de pagos, aportes o prestamos a tasas preferenciales. Al no tener trabajo, esta consideración nos permitiría mantener estructuras como las que tenemos”, señaló.

Bariloche cuenta con 20 empresas abocadas a la elaboración y venta de chocolate que generan unos 2.000 puestos de trabajo.

Dos firmas arrancaron la cuarentena con un concurso preventivo de acreedores. “El resto, agregó Brogger, estamos aguantando vía crédito y ATP. Pero tenemos miedo que los ATP se corten porque ahí sí no se qué pasa. De mis 20 empleados, 5 están trabajando. El ATP me sirve para sostener y esto es lo que le pasa a la mayoría”.