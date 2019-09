Choferes del 18 de Mayo paralizaron otra vez el transporte en Roca

Foto: Carlos Castillo

La empresa 18 de Mayo no logra superar la crisis financiera y los trabajadores volvieron a realizar una retención de servicio en Roca durante las primeras horas de la jornada. “La plata no llegó y no va a llegar”, señaló uno de los delegados UTA.

Los choferes del transporte mantienen una asamblea frente a la sede de la empresa sobre calle Alsina. Se estima que durante el transcurso de la mañana evaluarán los pasos a seguir ante la falta de pago.

En lo que va del año, en varias oportunidades, los trabajadores llevaron adelante medidas de fuerza, que incluyó paro de varios días, con el objetivo de que la empresa regularice el pago a todos los empleados. Pero la situación parece no mejorar a pesar de los acuerdos que se llevaron adelante, ya que nuevamente sale a la luz el conflicto salarial.

Desde la empresa 18 de Mayo han explicado que están atravesando una crisis muy compleja, a raíz de la baja de pasajeros y el incremento de los valores que implica mantener el servicio. Además esta situación que se profundizó tras la quita de una parte del subsidio nacional.