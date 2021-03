Ciclo de conferencias virtuales sobre Políticas en ciencia, tecnología e innovación en Argentina

En el marco del curso de posgrado Políticas en ciencia, tecnología e innovación, perteneciente a la Maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro, y los Seminarios del Instituto de Ciencia, Tecnología Innovación, Cultura y Desarrollo (CITECDE) se dictarán una serie de exposiciones con destacados académicos.

Las charlas se encuentran abiertas a toda la comunidad. Para inscribirse, obtener el certificado de asistencia y recibir el link de acceso haga click aquí

También se transmitirán en vivo por YouTube, pero en ese caso no se entregará certificado.

Los encuentros serán jueves, viernes y sábados, del 18 al 27 de marzo.

Cronograma:

Jueves 18 de marzo

- 19 hs. - Osvaldo Barsky: “El rol de las revistas científicas en la evaluación académica”.

Viernes 19 de marzo

- 17 hs. - Carlos Abeledo: “Política científica en la recuperación de la democracia 1983/1989”.

- 19 hs. - Juan Carlos Del Bello: “Política científica y tecnológica en los años ´90: Innovación y reformas institucionales”.

Sábado 20 de marzo

- 9 hs. - Tulio del Bono: “La política de Ciencia, tecnología e Innovación desde el 2003. Avances y deudas pendientes”.

Jueves 25 de marzo

- 14 hs.- Lino Barañao: "Dieciséis años de gestión tratando de poner la ciencia al servicio del desarrollo económico y social".

- 18 hs. - Lucas Luchilo: “La continuidad de la política de CTI”.

Viernes 26 de marzo

- 14 hs. - Roberto Salvarezza: “La política de CTI en la actualidad”.

- 17 hs. - María Apólito: “Economía del conocimiento para el desarrollo”.

- 19 hs. - Fernando Peirano: “Reconstruir el sistema de promoción: fondos y algo más”.

Sábado 27 de marzo

- 9 hs. - Diego Hurtado de Mendoza: “Lineamientos para la elaboración del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030”.

- 11 hs. - Ana Franchi: “EL CONICET hoy y a futuro”

Perfil de los oradores de la primera semana:

• Osvaldo Barsky: Magister en Sociología. Investigador Principal del CONICET. Director del Centro de Altos Estudios y de la Revista Debate Universitario de la Universidad Abierta Interamericana. Ex Coordinador Académico del Fondo de Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC) y Coordinador del Área de Posgrados de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Autor de numerosos artículos y libros sobre los sistemas universitarios y sobre el agro latinoamericano y argentino. Consultor de diversos organismos internacionales sobre estas problemáticas. Docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y del Doctorado en Historia de la Universidad Nacional de la Plata.

• Carlos Abeledo: es Licenciado en Química de la Universidad de Buenos Aires y Ph.D. en Química Física de Northwestern University. Actualmente profesor de Política Científica y Gestión de la Investigación Científica en la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnológica – Universidad de Buenos Aires y Asesor de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Arte del Consejo Interuniversitario Nacional. Entre 1984 y 1989 fue presidente de CONICET, el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Desde 1991 hasta 1997 fue Especialista en Ciencia y Tecnología y Evaluador en el Banco Interamericano de Desarrollo entre muchas otras asesorías internacionales.

• Tulio del Bono: Ing. Electromecánico de la UNSJ. Magister en Gestión de Organizaciones de la Universidad de Valparaíso, Chile. Doctor Honoris Causa de la U. Católica de Córdoba y de la UNSJ. Ex Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de la Nación en el periodo mayo 2003 - diciembre 2007. Ex ministro de CTI de la Provincia de Córdoba en el periodo diciembre 2007 - diciembre 2011. Secretario de Estado de CTI de la Provincia de San Juan desde diciembre 2011 a la fecha. Ex Miembro del Directorio del CONICET en representación de todas las provincias argentinas (COFECyT) 2015 - 2020.

• Juan Carlos del Bello: Economista. Investigador Categoría I del Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores. Profesor titular regular de la UNQ y la UNRN. Secretario de Política Universitaria (1993/1996). Secretario de Ciencia y Tecnología (1996/1999), Interventor del CONICET (1996/1997), Director del INDEC (2002/2003). Rector de la Universidad Nacional de Río Negro, desde 2008. Consultor del BID, BIRF, PNUD ONUDI, CEPAL y otros organismos internacionales.