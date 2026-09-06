Los pinos exóticos crecen cuatro veces más rápido en el hemisferio sur

Un hallazgo global acaba de recibir un golpe seco que desarma los manuales de ecología. Los pinos del hemisferio norte que se plantan en países como Chile y Argentina crecen hasta cuatro veces más rápido y resisten mejor las sequías. Este descubrimiento demuestra con datos contundentes que las reglas de la naturaleza no funcionan igual en todas partes del planeta.

La investigación fue publicada en la prestigiosa revista Nature. Fue realizada por un equipo de científicos que incluyó a Jaime Moyano, del Instituto INIBIOMA del CONICET y la Universidad Nacional del Comahue, en Bariloche, Río Negro.

Comparaciones

Analizaron más de 65.000 anillos de crecimiento en 192 sitios de diez países. Compararon minuciosamente los bosques nativos originales de Norteamérica y Europa con extensas plantaciones comerciales en el hemisferio sur. El resultado rompió por completo con el dogma tradicional de que un crecimiento veloz siempre trae menor tolerancia al estrés hídrico.

Este rendimiento inusitado en tierras tan lejanas se debe principalmente a la total ausencia de plagas, patógenos y herbívoros especializados que las acechan en su hogar nativo.

Al no tener que gastar energía vital en defensas biológicas contra amenazas constantes, los nutrientes de la planta presentan un desarrollo masivo y muy eficiente. Esto genera mayores reservas internas de azúcares y almidones que les permiten realizar la fotosíntesis sin problemas incluso durante los períodos secos más intensos.

En la Patagonia, el equipo evaluó de cerca bosques nativos de Nothofagus situados muy cerca de pinos comerciales introducidos como el Pinus contorta y el Pinus ponderosa.

Los pinos acumulan más reservas de carbono y superan más las sequías (Conicet

Riesgos

Aunque los árboles locales crecen más lento, demostraron una tolerancia climática muy similar que valida la enorme urgencia de proteger la flora autóctona. Sin embargo, los científicos aclararon con firmeza que las especies exóticas de coníferas no representan una solución mágica ni positiva contra la crisis climática.

Lejos de ser una buena noticia ambiental para la captura de carbono, muchas de estas coníferas se comportan como una seria amenaza invasora que desplaza la biodiversidad original del sur. Comprender esta compleja problemática a fondo resulta fundamental para evitar daños mayores, proteger los frágiles ecosistemas australes y rediseñar por completo el manejo forestal moderno.