Aniversario de Roca: escenario por escenario, la grilla completa para la celebración de este sábado en el Canal Grande

Roca celebra este fin de semana su 147° aniversario con una gran propuesta cultural que incluye tres escenarios con shows, una feria de emprendedores y actividades deportivas a lo largo del Canal Grande. Las propuestas culturales y recreativas se concentrarán en el tramo comprendido entre las calles Maipú y San Juan. La celebración tendrá lugar este sábado y domingo.

El paseo familiar montado a lo largo del Paseo del Canal Grande contará con tres escenarios con propuestas musicales para todas las edades, al igual que el año pasado.

Una por una: las actividades por el 147° aniversario de Roca este sábado

El escenario central estará ubicado en la intersección de Neuquén y Gelonch. A su vez, los espectáculos de escenario Rock- Cacho Lobello funcionarán en la esquina de Gelonch y San Juan. En tanto, las propuestas infantiles y el escenario alternativo se montaron sobre Gadano y Misiones.

La grilla de espectáculos para este sábado 5 de septiembre será la siguiente:

Escenario Central «Carlos Soria»

16:45 – Apertura del escenario

17:00 – Giradassi’s (Danza urbana)

17:30 – Taller Municipal de Flamenco (Profesora Laura Cortez)

17:50 – Taller Municipal de Árabe (Profesora Paola García)

18:15 – Ballet Municipal de Folclore (Profesor Moncho Paillaman)

18:35 – Taller Municipal de Ritmos Latinos (Profesor Mauro Muñoz)

19:05 – Taller Municipal de Folclore (Profesor Oscar Nahuelñir)

19:25 – Taller Municipal de Folclore (Profesora Mónica Diaz)

20:00 – Dieter (Funk)

20:50 – Damas Juanas (Folclore)

21:45 – Corazón de melón (Cumbia colombiana)

23:10 – Voulevand (Pop tributo a ABBA)

00:20 – La Única (Cumbia santafesina)

Escenario Rock «Cacho Lobello»

17:30 – Apertura del escenario

17:50 – Acto Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas

19:00 – Crooking Soul (Rap/Trap)

19:45 – Misión 3:16 (Rock)

20:30 – Bossa & Patio (Bosa Nova)

21:15 – La Falucho (Rock)

22:00 – Mandril (Rock)

22:45 – Remolinos (Rock)

23:35 – Yubes (Rock)

Escenario de las Infancias y Alternativo

16:30 – Apertura del escenario

16:45 – Teatro Alpargata (Títeres)

18:10 – Gariboleros (Circo callejero)

18:50 – Bajada de canoas de la Escuela Municipal de Canotaje

20:30 – La fiebre amarilla nos enfermó (Rock)

21:15 – Expediente culebra (Rock)

Deportes, kermés y el tradicional desfile del aniversario de Roca este fin de semana

El predio ferial suma también la presencia de más de 130 artesanos locales, emprendedores y productores regionales distribuidos en el sector. A la oferta gastronómica de los carros se sunará el funcionamiento de la tradicional Feria Maipú.

Para el público infantil funcionan espacios lúdicos coordinados por los Centros Educativos Comunitarios Infantiles (CECI). Este sector atiende el sábado de 16 a 20 y el domingo de 18 a 21 con juegos e inflables gratuitos.

Las actividades deportivas se distribuyen en distintos puntos del predio. El ajedrez se concentra en el playón de la Dirección de Deportes, a la par que la kermés funciona en el Patinódromo municipal. El playón de Gelonch y Santa Cruz alberga el «Encuentro de Mini Básquet» el sábado de 16 a 20. El domingo de 18 a 21 se desarrollarán en ese mismo espacio encuentros de fútbol infantil.

En el sector del Skate Park local se mantienen demostraciones deportivas durante ambas jornadas. La grilla completa busca integrar diferentes opciones recreativas para las familias de la ciudad. Las celebraciones centrales culminarán con el tradicional desfile institucional convocado para la tarde del domingo. Las autoridades locales prevén un importante marco de público en toda la traza festiva.