Presentan 35 cursos de oficios gratuitos en Neuquén junto a gremios provinciales

La mayoría de los gremios de Neuquén aceptaron el desafío de ofrecer capacitación con salida laboral (Neuquén informa)

Con una proyección de alcance para 1.000 asistentes en todo el territorio provincial, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano puso en marcha una nueva etapa del programa Emplea Neuquén.

La iniciativa, coordinada a través de la Subsecretaría de Promoción de Empleo y Formación Profesional, contempla el dictado de 35 talleres de capacitación profesional elaborados en conjunto con nueve organizaciones sindicales de la provincia.

La subsecretaria Julieta Cuevas destacó que la articulación con los gremios busca dar respuesta directa a las búsquedas laborales del sector privado.

La oferta abarca desde capacitaciones técnicas de alta exigencia, como la soldadura para la industria hidrocarburífera dictada junto a la Fundación UOCRA, hasta especializaciones en mecánica con SMATA, logística de distribución con el Sindicato de Carga y Descarga, y atención comercial con el Centro de Empleados de Comercio.

Asimismo, la propuesta sumó este año la infraestructura del gremio gastronómico UTHGRA para el entrenamiento de mozos, bartenders y personal de hotelería, además de cursos orientados a la mantención de predios deportivos junto a UTDYDRA.

Capacitaciones gratuitas y de alcance federal en la provincia

Las capacitaciones, de carácter gratuito, se distribuyen en forma federal a través de la red de 24 oficinas de empleo presentes en los municipios del interior.

Para garantizar la calidad pedagógica y la práctica con equipamiento especializado, las comisiones mantienen cupos limitados de entre 15 y 25 estudiantes, previendo la apertura de comisiones paralelas en caso de alta demanda.

Los interesados en acceder a las trayectorias formativas pueden consultar las fechas de inicio, requisitos de ingreso y cronogramas de cursado directamente en el portal web del programa Emplea Neuquén.

Las capacitaciones se desarrollarán tanto en la ciudad de Neuquén como en distintas localidades del interior, a través de la red provincial de 24 oficinas de empleo de Emplea Neuquén.

La oferta se irá publicando de manera progresiva en la página de Emplea Neuquén, de acuerdo con las fechas de inicio definidas junto a cada organización sindical.

El secretario de Trabajo, Pablo Castillo, destacó el crecimiento de esta articulación y señaló que “cada día tenemos la posibilidad de que se sumen más organizaciones con el objetivo de capacitar a personas en oficios o especialidades”.

Diversidad de especialidades e inserción laboral

La oferta incluye capacitaciones vinculadas con mecánica, carrocería, soldadura, electricidad, construcción, instalaciones sanitarias, refrigeración, cerrajería, comercio, gastronomía, hotelería y logística, entre otras especialidades.