Esto es en off: las perlitas de la política de Neuquén y Río Negro

Neuquén

Bomberos pero con chispa

El intendente de Vista Alegre, José Asaad, tuvo que poner paños fríos tras un cruce entre bomberos voluntarios de Centenario y vecinos que buscan formar su propio cuerpo en la localidad vistalegrina, aunque todavía no está operativo. Todo ocurrió durante un incendio en jurisdicción de Centenario. Parece que esta vez hubo más fuego afuera que adentro.

Los pretensos bomberos de Vista Alegre quieren camión propio

Tarjeta amarilla en Zapala

¿A Carlín Koopmann le sacaron tarjeta amarilla? En Zapala apareció un competidor con respaldo de peso: Diego Villegas será candidato a intendente por Primero Neuquén, el espacio de Mariano Gaido, con acompañamiento de Rolando Figueroa. Dicen que Carlín tenía demasiado favoritismo con Unión y no tanto con Don Bosco. Algo se cobró.

Diego Villegas tuvo la bendición de Mariano Gaido.

¿Monumento o confusión?

El rumor empezó a circular por las radios de Rincón de los Sauces y despertó curiosidad. Dicen que un grupo de trabajadores petroleros estaría construyendo una suerte de estatua de Guillermo Pereyra, histórico dirigente del sindicato. La duda es si será un homenaje o si alguien confundió la obra con otra estructura del yacimiento El Trapial.

El enojo que la llevó al Senado

Por qué la dirigente de La Libertad Avanza Nadia Márquez está donde está, al fin se supo. La senadora contó que un sumario a una institución vinculada con su iglesia, durante la gestión de Omar Gutiérrez, fue uno de los motivos que la llevó a la política. Dijo que es senadora “gracias a Omar Gutiérrez”, aunque aclaró que, si se lo cruza, lo saluda sin problemas.

Mate con logística propia

En Añelo quedó claro que una recorrida de obras también puede tener su ceremonia. El intendente Fernando Banderet y la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, caminaron por distintos trabajos con un acompañamiento infaltable: mate y termo. El jefe comunal anfitrión lleva su equipo de acero inoxidable para combatir el frío y amenizar la jornada. Hasta el diputado de Avanzar, Pipi Lepore, tuvo su turno de cebada. La recorrida así se hizo muy amena porque el agua siempre estaba en su punto justo.

Todos tuvieron que cebar. La próxima Banderet tiene que comprar un termo más cómodo

El tema es que cuando la ministra quería ver detalles debía tomar la posta otro. Eso originó algunos comentarios y planteó el desafío. Para la próxima, Banderet deberá pensar en grande: un termo más voluminoso y, sobre todo, con buen agarre. Porque entre obras, funcionarios y mate, también hay que cuidar la logística.

Río Negro

Guiño de complicidad con los rectores

El gobernador Alberto Weretilneck se hizo amigo de los rectores de las universidades públicas en Bariloche



El gobernador Weretilneck acompañó la apertura del Plenario de Rectores de Universidades Públicas en Bariloche y al hablar del contexto nacional y los recortes aplicados en obra pública y recursos, ironizó: “Somos hermanos en desgracia”, ante un auditorio atento de responsables de casas de altos estudios que reclaman por el financiamiento universitario. Hubo risas de complicidad.

La candidata llega herida, pero de pie

Julia Fernández, la exlegisladora y presidenta del Parque Tecnológico de Bariloche, fue confirmada como candidata a convencional en la lista de la alianza oficialista y ese nombramiento llegó justo cuando comenzó a salir —con bota inmovilizadora y cabestrillo de hombro— después de diez días de reposo absoluto tras un accidente en un paseo que no terminó del todo bien a bordo de una moto de nieve. La candidatura llegó mientras todavía se recupera del accidente.

Julia Fernández



A las 10, “un aplauso para el 10”

Facundo López no puede dejar de lado su costado futbolero. Durante la sesión del pasado jueves, “para sumarnos” al reconocimiento que el fútbol argentino le está haciendo a Lionel Messi, tras su anuncio de retirarse de la selección Argentina, a las 10 de la mañana pidió un “aplauso para el 10”, no sin antes reconocer en el recinto que era un pedido que estaba “fuera del reglamento”.

Trotes y política en la costa viedmense

En la previa a las sesiones, algunos legisladores optan por un trote en la Costanera viedmense. El legislador del PRO, Juan Martín, es un habitual en esa práctica y lo repitió el miércoles, acompañado por el par riocoloradense Juan Murillo.

No eran los únicos, pues se cruzaron con Daniel Sanguinetti. La sorpresa fue que el barilochense no se movía solo sino que lo hacía con la exgobernadora Arabela Carreras.

Al verse, todos se detuvieron y se saludaron. La actividad física se suspendió y se permitieron un rato de intercambio de información y especulación política. Carreras volvió a Viedma, tras su entrega de la administración provincial, es decir, hace más de dos años y medio.

Un “logro” de Milei en favor de reparar vínculos dañados

“Milei logró juntarlos”, dijo la intendenta Soria, en el acto de aniversario de Roca, en relación con el gobernador Weretilneck y senador Martín Soria. Risas de los aludidos, quienes además cruzaron compromisos.

El mandatario prometió apoyo al proyecto del senador en la Cámara Alta para un financiamiento extra para las rutas transferidas. El jueves, en la Legislatura, el bloque de JSRN respaldó una iniciativa peronista de apoyo a la iniciativa de Soria.