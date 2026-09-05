La Policía de Río Negro compra equipamiento antidisturbios, antes de las pistolas Taser

La Policía de Río Negro se dota de equipamiento para los operativos antidisturbios. Archivo

Con una licitación pública, el gobierno provincial avanza en la adquisición de equipamiento antidisturbios para reforzar a la Policía de Río Negro, mientras se espera una definición respecto de la incorporación de pistolas menos letales tipo Taser.

La licitación 66/2026 de la subsecretaría de Compras y Suministros de la Provincia ya procedió a fines de agosto a la apertura de sobres y cuatro empresas presentaron sus ofertas para proveer a la fuerza provincial del equipamiento requerido para 50 agentes, que consta de escudos tipo burbujas, cascos antidisturbios, sifones de gas pimienta y equipos corporales antitumulto.

Las ofertas que varían de 30 a 66 millones de pesos, quedaron bajo análisis para la posterior adjudicación.

El detalle de la compra que quiere realizar el ministerio de Seguridad y Justicia para dotar de equipamiento a la Policía se compone de 50 escudos antidisturbios tipo burbuja, fabricado en policarbonato transparente de alta densidad con un espesor mínimo de 4 milímetros, tipo burbuja con amortiguador de impacto y de color negro.

Agrega 50 cascos antidisturbios fabricado en fibra de vidrio con resina sintética y visor rebatible de policarbonato de entre 3 y 4 milímetros de espesor; 50 sifones de gas pimienta; y 50 equipos corporales antitumulto (protección de rodillas, pierna, tobillo, antebrazo y codo; hombro y brazo; protector de muslo e inguinal).

La oferta más baja fue presentada por la empresa Carol’s S.A por 30.325.000 pesos; seguido por la Cooperativa de Trabajo del Centro Limitada con 39.750.000 pesos; y casi el doble ofertó Punto de Impacto S.A con 63.500.000 pesos; y A.B.P.C S.A por 66.602.250 pesos.

Mientras se define esta licitación, el ministerio de Seguridad debe avanzar con la inclusión de armas menos letales tipo Taser que fueron autorizadas por una ley provincial sancionada en junio y promulgada por el Ejecutivo. Tiempo atrás, desde el Gobierno indicaron que se habían iniciado contactos con empresas proveedoras, pero aún falta la reglamentación con los protocolos de uso y la capacitación que se debe instrumentar de manera previa.