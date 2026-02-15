Por primera vez un rastreo satelital sigue a las ballenas jorobadas en Patagonia 

El monitoreo satelital de las ballenas permite rastrear sus migraciones y proteger corredores marinos clave

La investigación sobre los misterios migratorios de la ballena jorobada en la costa patagónica alcanzó un avance sin precedentes. Por primera vez se lograron marcar ballenas jorobadas en la Argentina y eso permite rastrear sus movimientos y proteger sus corredores marinos.

Este logro fue posible tras cinco años de observación y registro sistemático. Lucas Beltramino, biólogo del Proyecto Patagonia Azul de Rewilding Argentina, explicó que el equipo comenzó a estudiar y registrar a esos cetáceos mucho antes de poder marcarlos.

Durante ese tiempo, la foto identificación fue esencial para reconocer individuos que regresaban cada temporada, así como para identificar ejemplares observados en Brasil y en la Antártida.

La repetición de avistajes de las mismas ballenas abrió nuevos interrogantes sobre sus movimientos fuera de la zona estudiada.

Surgieron preguntas como: “¿Dónde están las ballenas cuando no están acá? ¿Por dónde viajan? ¿Qué desafíos enfrentan?”. Para responderlas, incorporaron tecnología satelital adaptada al seguimiento de grandes cetáceos.

La campaña, coordinada junto a la Universidad de California en Santa Cruz, permitió colocar dispositivos satelitales a tres ballenas jorobadas en el Parque Provincial Patagonia Azul.

El procedimiento requirió aproximarse a apenas cinco metros de los animales y usar un rifle neumático especial para insertar los transmisores en la gruesa capa de grasa, superior a veinte centímetros, que las protege del frío.

Esa tecnología registra datos en tiempo real a través de satélites de órbita baja, con un margen de error de sólo unos cientos de metros en desplazamientos de miles de kilómetros.

Beltramino destacó que “durante todo ese tiempo obtenemos información muy valiosa sobre las áreas de uso, dónde se alimentan y durante cuánto tiempo”, aunque el propio cuerpo de la ballena termina expulsando el dispositivo tras varias semanas o meses.

Primeros resultados

Los primeros resultados aportan datos inéditos sobre la relación de las ballenas jorobadas con el Mar Argentino. De los tres ejemplares monitoreados, dos permanecieron en áreas que se superponen con el Parque Patagonia Azul, pero la mayor parte del tiempo la pasan fuera de zonas protegidas.

Ese Parque mencionado es un área protegida pública de Chubut, dedicada a la conservación marina y costera.

Científicos marcaron por primera vez ballenas jorobadas en Argentina

Además, informaron que un ejemplar de ballena jorobada llegó hasta Rocas Coloradas, al norte de Comodoro Rivadavia, lo que refuerza la importancia de conectar regiones seguras.

“Este comportamiento destaca la importancia de generar corredores protegidos entre áreas marinas protegidas”, afirmó Beltramino.

La evidencia reunida muestra que las jorobadas dedican largos períodos a alimentarse en zonas relativamente acotadas, de unos 300 kilómetros cuadrados.

Cuando abandonan estos espacios, se exponen a amenazas como colisiones con embarcaciones, competencia con la pesca industrial y contaminación acústica. Beltramino subrayó que “conocer las áreas de uso y el tiempo de permanencia nos puede ayudar a detectar los sitios prioritarios a proteger”.

La ballena jorobada es clave en el ecosistema: además de atraer turistas, aportan nutrientes y empujan cardúmenes hacia la superficie. Benefician la alimentación de las aves marinas, agregó el especialista.

Lo que antes solo podía deducirse por imágenes aisladas es ahora un hallazgo comprobado. “Las ballenas jorobadas eligen estas aguas para alimentarse intensamente, ahorrar energía y evitar migraciones innecesarias antes de volver a las áreas reproductivas”, puntualizó Beltramino. Concluyó su análisis al destacar el impacto positivo de la permanencia prolongada: “Con más energía va a mejorar el éxito reproductivo para esta población, y eso es muy alentador”, resaltó.

Los dispositivos satelitales en las ballenas recopilan información en tiempo real

Las similitudes del canto con el lenguaje humano

Un estudio publicado en la revista Science reveló que los cantos de las ballenas jorobadas presentan patrones estructurales similares a los de la comunicación humana. Al analizar durante ocho años de grabaciones de ballenas en Nueva Caledonia, un territorio francés situado en el suroeste del océano Pacífico, los investigadores detectaron que sus vocalizaciones siguen dos leyes fundamentales del lenguaje: la ley de Zipf, que indica que los sonidos más habituales son breves y frecuentes, y la ley de Menzerath, que establece que las estructuras largas se componen de elementos cortos.

Aunque los científicos aclararon que el canto de esos cetáceos no es un lenguaje con significado como el humano, sí cumple una función comunicativa compleja, probablemente vinculada a la selección sexual y la socialización.

El equipo, liderado por la doctora Inbal Arnon de la Universidad Hebrea de Jerusalén, usó métodos inspirados en el aprendizaje del habla infantil para segmentar y analizar los sonidos. Confirmó un paralelismo sorprendente entre especies tan distintas como ballenas y seres humanos.

Este hallazgo sugiere que la transmisión cultural y el aprendizaje juegan un papel clave en la evolución de sistemas de comunicación avanzados. Además, abre nuevas perspectivas para entender cómo se comunican los animales y cómo evolucionan estos comportamientos en la naturaleza.