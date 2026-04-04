Independiente venció a Racing 1-0 en el clásico de Avellaneda y se metió en puestos de clasificación

Con el gol de Gabriel Ávalos, el equipo de Gustavo Quinteros venció por 1-0 a la Academia.

Independiente y Racing empatan sin goles en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por la fecha 13 del Torneo Apertura. El Rojo exhibió pocas ideas para llegar con peligro al arco de Facundo Cambeses, mientras que la Academia tuvo más argumentos para ponerse en ventaja. La ocasión más clara sucedió a los 39 minutos cuando Adrián Maravilla Martínez intentó picar un penal y lo falló.

El primer tiempo fue parejo y mal jugado, ya que ninguno de los dos fue el dueño del juego y ambos apostaron por el juego directo.

El penal que picó Maravilla Martínez en el clásico de Avellaneda

❌🇦🇷 MARAVILLA MARTÍNEZ LA PICÓ EN EL PENAL Y LA TIRÓ POR ARRIBA EN EL CLÁSICO.



😅 RODRIGO REY LO FUE A ABRAZAR.



INCREÍBLE TODO. 😳pic.twitter.com/T9JHaLZp1D — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 4, 2026

El penal picado por Maravilla Martínez que se va por encima del travesaño. (FotoBaires)

Sin embargo, lo más destacado sucedió cuando Leandro Rey Hilfer sancionó penal para la visita tras la intervención del VAR por una clara mano de Sebastián Valdez ante un remate de Conechny en el área.

Maravilla Martínez se hizo cargo del remate, la picó y la tiró por encima del travesaño. Tras el remate el arquero Rey abrazó al delantero de Racing y se arma un tumulto en el arco de Independiente. El partido se descontroló y el DT Costas se trenzó con un hincha del Rojo y la acción se traslada al banco de suplentes visitantes.

Rey Hilfer detuvo las acciones porque un puñado de hinchas de Independiente arrojó distintos objetos hacia el banco de suplentes de Racing. El desarrollo estuvo detenido varios minutos y cuando volvió la calma se reanudó. Se jugaron nueve minutos de adición y se fueron al descanso en cero.



En el complemento, Independiente salió con mayor determinación y tuvo su chance a los 6 con un remate desde la medialuna de Marcone que Cambeses despejó al córner.

La respuesta de la Academia llegó a los 9 con un centro de Solari que Maravilla no pudo conectar de frente casi debajo del arco. El desvío del delantero en el área no tuvo potencia para enviar la pelota al fondo del arco. El rebote le quedó a Rey.

A los 14, lo tuvo el equipo de Quinteros con un potente remate de Malcorra que pudo despejar Cannavo cuando el envío se dirigía al arco. Tras un centro de espaldas de Ávalos, el ex Rosario Central resolvió con un potente disparo rechazado por el defensor de Racing en el área.

Cerca de los 20, Maravilla es asistido por Conechny y el remate del delantero fue desviado por el defensor colombiano Arias. En el local, Ávalos fue lo más peligroso y a los 25 generó otra tapada de Cambeses. El arquero de Racing contuvo un disparo sin potencia de Gabriel Ávalos.

Fue un aviso para lo que llegaría después. A los 35, Montiel desbordó a García Basso y lanzó un centro al área para la llegada de Ávalos. El goleador se arrojó al suelo, desvió la pelota y convirtió el 1-0 para el Rojo.

Independiente mostró otra cara en la segunda parte y también tuvo varias llegadas para romper la paridad y terminó festejando.

Formaciones, hora y TV

Independiente: Rodrigo Rey; Sebastián Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Facundo Valdéz. DT: Gustavo Quinteros.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Hora: 17:30.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.