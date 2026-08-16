Un estudio sobre el cardenal amarillo revela cómo opera el tráfico ilegal

El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) es una de las aves más perseguidas por los traficantes de vida silvestre en el sur de Sudamérica. Con menos de 2.000 individuos estimados en estado salvaje, la especie enfrenta una doble amenaza: la destrucción de su hábitat y el comercio ilegal que, durante más de un siglo, extrajo sobre todo machos para abastecer el mercado clandestino de aves enjauladas.

Un estudio publicado en la revista Ecology and Evolution reveló que la genómica —la disciplina que analiza el conjunto completo del material genético de un organismo— puede convertirse en una herramienta forense para rastrear el origen geográfico de aves confiscadas y, al mismo tiempo, aclarar un fenómeno que preocupaba a los conservacionistas: la hibridación del cardenal amarillo con la diuca (Diuca diuca), su especie hermana.

La investigación fue liderada por Marisol Domínguez, de la Universidad de Potsdam, y Larissa Arantes, del Centro Berlín de Investigación de Genómica en Biodiversidad, en Alemania, junto con Pablo Lavinia, del Laboratorio de Investigación y Conservación de la Biodiversidad (InCoBIO) de la Universidad Nacional de Río Negro (Sede Atlántica), y colaboradores.

El cardenal amarillo, acorralado por el tráfico ilegal

El cardenal amarillo habitó de forma continua los arbustales secos y los bosques de espinal de Argentina, Uruguay y Brasil. La fragmentación de ese hábitat por la extracción de madera y la agricultura redujo sus poblaciones a parches dispersos, con la mayor concentración en Argentina.

La especie pasó a ser la más codiciada por los cazadores furtivos de aves silvestres, lo que aceleró su declive hasta el nivel de especie en peligro de extinción. Un estudio previo basado en microsatélites, que son pequeñas secuencias repetitivas del ADN usadas como marcadores genéticos, había identificado tres grupos de manejo diferenciados, con una separación clara entre las poblaciones del este y las del oeste.

Ese trabajo, no obstante, tenía limitaciones: el número reducido de marcadores no permitía determinar con precisión de dónde provenía un ave confiscada ni evaluar con rigor la extensión de la hibridación con la diuca.

“La pregunta sobre si los híbridos eran fértiles tampoco tenía respuesta científica hasta ahora”, dijo Lavinia en diálogo con Diario RIO NEGRO. “Contar con una respuesta era clave, ya que si los híbridos son fértiles pueden reproducirse con las especies parentales, se puede introducir material genético de una especie en otra. Es un proceso conocido como introgresión y puede tener efectos negativos, especialmente en especies amenazadas”, resaltó.

La nueva investigación se propuso tres objetivos concretos. El primero fue describir la estructura poblacional y la diversidad genómica del cardenal amarillo con una resolución sin precedentes. El segundo, desarrollar un panel reducido de marcadores genéticos capaz de asignar a cada ave confiscada su zona de origen con alta precisión. El tercero fue determinar si la hibridación con la diuca realmente ocurre, con qué frecuencia y si los híbridos pueden reproducirse. Tres preguntas con implicancias directas para la conservación de la especie.

Los científicos Pablo Lavinia y Marisol Domínguez lideraron el estudio sobre el cardenal amarillo (Crédito UNRN)

Genoma

Los investigadores recolectaron muestras de sangre y tejido de 86 cardenales amarillos silvestres de seis localidades de Argentina y Uruguay, 48 individuos confiscados por las autoridades nacionales argentinas y 31 diucas de la zona de simpatría, que es la región donde ambas especies conviven, además de tres ejemplares identificados visualmente como posibles híbridos. A partir de ese material, aplicaron la técnica de secuenciación de ADN asociada a sitios de restricción, que permite leer simultáneamente cientos de miles de posiciones del genoma a un costo relativamente bajo.

De los datos obtenidos, los investigadores extrajeron más de 269.000 variantes genéticas individuales, conocidas como SNPs (polimorfismos de nucleótido simple, es decir, posiciones del ADN donde distintos individuos tienen letras genéticas diferentes). Con ese conjunto, construyeron un panel de solo 189 SNPs seleccionados por su alta capacidad de discriminación entre los tres grupos de manejo.

Los resultados confirmaron tres grupos genómicos diferenciados dentro del cardenal amarillo, con una ruptura profunda entre las poblaciones del este y las del oeste, probable consecuencia de barreras ecológicas y del eje fluvial Paraná-Paraguay.

El panel de 189 SNPs demostró ser tan eficaz como el conjunto completo de variantes para asignar individuos: las unidades de manejo 1 (Corrientes y Uruguay) y 3 (Río Negro, La Pampa y Buenos Aires) alcanzaron una precisión del 100%, mientras que la unidad 2 (Mendoza y San Luis) pasó de un 66% de aciertos con todos los SNPs a un 92% con el panel reducido.

Aplicado a los 48 cardenales confiscados, el panel los asignó a sus respectivos grupos de manejo con probabilidad máxima. La mayoría procedía de la unidad 3, aunque seis aves fueron asignadas a la unidad 1, lo que reveló que esa zona también es blanco del tráfico ilegal.

Híbridos

Sobre la hibridación, el análisis genómico confirmó que los tres individuos de aspecto intermedio eran efectivamente híbridos entre el cardenal amarillo y la diuca: dos resultaron ser híbridos de primera generación y el tercero mostró señales de retrocruzamiento (introgresión) con el cardenal amarillo, lo que indica que al menos algunos híbridos son fértiles.

Todos los híbridos eran machos y tenían el linaje mitocondrial del cardenal amarillo. “Como el ADN mitocondrial se hereda solo por vía materna, estos resultados sugieren que los cruces ocurrieron entre hembras de cardenal amarillo y machos de diuca o machos híbridos de primera generación”, mencionó el científico.

Los investigadores concluyeron que «la genómica es una herramienta invaluable para la conservación, particularmente para las especies en peligro afectadas por el tráfico de vida silvestre».

La hibridación existe, pero es menos frecuente de lo que se suponía. El riesgo, según el equipo, radica en que si los retrocruzamientos se vuelven más comunes, la introgresión de material genético de la diuca podría afectar la integridad genómica del cardenal amarillo.

Los investigadores advirtieron que el monitoreo continuo y estudios genéticos más detallados son indispensables para evaluar los efectos a largo plazo de la hibridación. Señalaron, además, que el enfoque forense desarrollado puede replicarse en otras especies amenazadas por el tráfico ilegal: «nuestros resultados ofrecen datos genómicos valiosos que pueden orientar los esfuerzos de conservación, garantizando una gestión y conservación más eficaz no solo para el cardenal amarillo, sino también para otras especies.»

El panel de 189 marcadores, diseñado para ser compatible con tecnología de genotipado de alta velocidad y bajo costo, quedó a disposición de las autoridades de fauna para futuras confiscaciones. Cada ave que llegue a un centro de rescate podrá, con esa herramienta, recibir una respuesta concreta sobre dónde nació y, con esa información, una oportunidad real de volver al lugar del que fue arrancada.

Plumaje de oro, destino de jaula: la historia de un ave en peligro

El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) es un ave paseriforme endémica del sur de Sudamérica, de la familia Emberizidae. Es la única especie de su género. Vive en bosques abiertos, matorrales secos y bosques de espinal de Argentina, Uruguay y Brasil, aunque la gran mayoría de sus poblaciones se concentra en Argentina, especialmente en el norte de Río Negro y los bosques de caldén de La Pampa.

Presenta dimorfismo sexual marcado. Esto significa que los machos tienen un plumaje llamativo con tonos amarillos y oliváceos, copete pronunciado y garganta negra. En cambio, las hembras tienen colores más apagados y zonas grisáceas.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la clasifica como especie en peligro de extinción a nivel internacional. En Argentina, la Resolución 795/17 de la Secretaría de Ambiente la categoriza de la misma forma.

El estudio abre la puerta a usar la misma técnica genómica para proteger otras especies amenazadas por el comercio ilegal

Su principal amenaza es el tráfico ilegal: durante más de un siglo, los machos fueron capturados de forma sistemática para abastecer el mercado clandestino de aves de jaula, atrayendo a los cazadores por su plumaje vistoso y su canto melodioso.

La destrucción del espinal —su hábitat principal— por el avance de la frontera agropecuaria y la extracción de madera fragmentó su distribución hasta reducirla a parches aislados. La población total se estima en menos de 2.000 individuos silvestres.

Casos recientes en Argentina (2025-2026) documentaron operativos de decomiso de decenas de ejemplares, con investigaciones judiciales en curso por presuntas redes de tráfico interprovincial