Cómo buscan retratar la fauna silvestre de la Argentina con cámaras trampa

Se convoca a instituciones y particulares para monitorear mamíferos silvestres con cámaras trampa en todo el país

Es la iniciativa Snapshot, que desde 2019 se realiza en Estados Unidos, Brasil, Chile y otros países. Coordinan expertos del Conicet en Bariloche.

Snapshot Argentina, la primera edición local de un proyecto internacional de seguimiento de mamíferos, abrió la convocatoria para que instituciones, organizaciones y particulares con experiencia en cámaras trampa participen del monitoreo colaborativo de fauna silvestre a escala nacional.

El proyecto forma parte de Snapshot Global, una iniciativa activa desde 2019 que opera en Estados Unidos, Japón, Europa, Brasil y Chile. Desde este año, la red se expande a la Argentina.

La iniciativa apunta a generar indicadores representativos de las poblaciones de mamíferos medianos y grandes en la mayor cantidad posible de ecosistemas del país. Para lograrlo, convoca a instituciones académicas, ONG, fundaciones, organismos públicos y empresas al trabajo conjunto.

El período de muestreo se extiende del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026. Cada colaborador debe instalar cámaras trampa en al menos 15 ubicaciones distintas, con una meta de 400 trampas-noche por área de estudio.

“Este monitoreo es para mamíferos, pero las cámaras trampa registran también algunos otros animales principalmente aves que luego pueden también ser consideradas con otros objetivos”, comentó a Diario RIO NEGRO el científico Sergio Lambertucci, investigador superior del Conicet y especialista en biología y conservación en el instituto INIBIOMA en Bariloche.

La iniciativa permitirá tener “un muestreo sistematizado, en distintas partes del país al mismo tiempo. La información generada es de gran utilidad para conocer y monitorear poblaciones de mamíferos en el espacio (distintas zonas del país) y el tiempo (a través de los años). Pero además, como la metodología es similar en todo el mundo luego se pueden comparar los resultados entre países (como Argentina y Chile) a escala Sudamericana o con otros continentes”, resaltó el científico quien participará en la coordinación junto con Ilaria Agostini.

“La información generada toma especial valor ahora que es tan importante saber cómo van respondiendo las especies a las distintas amenazas del cambio global. Por ejemplo, cómo cambian con distintos cambios del uso del suelo, con la llegada de una especie invasora, o con el cambio climático”, añadió. Los resultados serán clave para que los organismos públicos tomen decisiones relacionadas a la fauna y su ambiente.

La iniciativa busca generar indicadores nacionales sobre poblaciones de mamíferos

medianos y grandes mediante tecnología de cámaras trampa

Pautas

El protocolo establece que las cámaras deben ubicarse a entre 20 y 50 centímetros del suelo, orientadas de forma paralela a la pendiente. La distancia entre equipos debe ser de entre 200 y 5.000 metros.

Los equipos deben tener una velocidad de activación igual o menor a 0,5 segundos e infrarrojo disponible. Queda prohibido el uso de video, el modo híbrido foto-video y cualquier tipo de cebo o atractor olfativo. Las inscripciones están abiertas a través del formulario (https://snapshot-argentina.com/), donde también se puede consultar el protocolo completo de participación.