Crecer con derechos: qué garantías protegen a niños y adolescentes

En el Día del Niño, además de los festejos y los regalos, la fecha abre una oportunidad para poner en primer plano algo que atraviesa todos los días del año: los chicos son sujetos de derechos. Crecer cuidados, ir a la escuela, jugar, tener una identidad, vivir sin violencias, ser escuchados y recibir atención cuando la necesitan no son beneficios ni concesiones de los adultos, sino derechos que deben ser respetados y garantizados.

Los derechos de niños, niñas y adolescentes

A la salud. A recibir atención y cuidados que permitan un desarrollo integral. A la vida, la dignidad y la intimidad. A crecer protegidos y a que se respete su vida privada. A jugar y hacer deporte. A disfrutar del tiempo libre, la recreación y de un ambiente sano. A vivir sin violencias. A no sufrir abusos, malos tratos, humillaciones ni ninguna forma de explotación. A preservar su imagen y su honor. Su identidad e intimidad deben ser respetadas y protegidas. A tener una identidad. A contar con un nombre, una nacionalidad y un documento, y a preservar su idioma y sus raíces culturales. A recibir cuidados. Cuando no puedan permanecer con su familia de origen, tienen derecho a protección y, según el caso, a una familia alternativa o adoptiva. A vivir en familia. A conocer a sus padres y mantener vínculos con ellos, siempre que esa relación no resulte perjudicial para el niño o adolescente. A la educación. A acceder a una educación pública y gratuita y a contar con condiciones que permitan ingresar, permanecer y completar sus estudios. A la seguridad social. A acceder a los beneficios y prestaciones que correspondan para garantizar su protección. A ser escuchados. A expresar lo que piensan y sienten y a que su opinión sea considerada de acuerdo con su edad y madurez, en todos los ámbitos de su vida. A participar y asociarse. A reunirse y formar parte de espacios sociales, culturales, deportivos y de participación adecuados a su edad.

El juego no es un premio ni algo que viene después de las obligaciones. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a participar de actividades recreativas y culturales. Tener tiempo y espacios para jugar también forma parte de una infancia plena.

Fuente: Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y Convención sobre los Derechos del Niño.