El tándem neuquino y sus matices

El gobernador y el intendente en una inauguración de obras. Foto Matías Subat.

El tándem que integran Rolando Figueroa y Mariano Gaido trabaja en simultáneo desde que el intendente capitalino le confirmó al gobernador que respaldaría la reelección de su proyecto en 2027.

Con elogios mutuos, actos compartidos y proyectos cofinanciados, ambos dirigentes consolidaron un acuerdo que, por ahora, se muestra a prueba de filtraciones.

Esa sincronía volvió a quedar expuesta al cuestionar, casi en simultáneo, el esquema de coparticipación federal y el relegado rol que tiene Neuquén en la distribución de recursos, pese a aportar cada vez más por el peso preponderante de Vaca Muerta y las actividades ligadas a la industria hidrocarburífera.

La primera señal salió del Municipio a través de un comunicado sobre la renta petrolera y la escasa porción que regresa a la provincia que sostiene el desarrollo shale.

Horas más tarde, en un foro económico en el centro de convenciones Domuyo, Figueroa endureció el planteo con estadísticas similares a las que se citaron en esta columna el domingo pasado.

De acuerdo al mandatario, de un barril de 100 dólares, descontados costos y utilidades, la provincia solo retiene el 13%, mientras que el 27% restante se divide entre la Nación y otros distritos. “Los neuquinos le ponemos mucho el hombro”, sintetizó.

La maniobra repitió lo que pasó en los días previos alrededor de la fallida ley de Tierras. Primero, Gaido anticipó su alineamiento con la postura provincial y fijó reparos al proyecto.

Poco después, a través de un video formal antes de la sesión en el Congreso, el gobernador confirmó que Neuquén no acompañaría la flexibilización para la venta de tierras a extranjeros.

Ese nivel de coordinación trasciende la gestión y promete proyectarse también sobre el Movimiento Popular Neuquino (MPN), que tuvo su semana más agitada desde la elección en 2023.

El partido provincial, ante la falta de contrincantes, confirmó a Gabriel Álamo como nuevo presidente en reemplazo de Omar Gutiérrez, acompañado por Jorge Lara al frente de la Convención. Cercano al gobernador, Álamo será uno de los dirigentes que tendrá la llave para definir la estrategia electoral hacia 2027.

En el oficialismo estiman que habrá vía libre para que los intendentes del MPN, que son mayoría, busquen su reelección bajo el sello histórico o migren hacia Comunidad o Primero Neuquén, el armado que Gaido lidera junto al legislador provincial, Claudio Domínguez.

El rol del MPN en este escenario con elecciones que en el plano local lucen más cercanas a mayo que a octubre de 2027, empezará a develarse tras la asunción formal de sus autoridades en septiembre.

Será más difícil, en cambio, determinar el grado de coincidencia discursiva que habrá respecto a la gestión del Gobierno nacional en otros asuntos, como el freno a la obra pública y el rol de la universidad estatal, temas en los que el intendente capitalino suele tener pronunciamientos más críticos que los funcionarios de La Neuquinidad.

Los señalamientos del jefe comunal contra la administración de Javier Milei tuvieron eco en La Libertad Avanza, que desde hace unas semanas aparece más concentrada en la ciudad que en la provincia, donde los planteos contra Figueroa, salvo excepciones como la del senador Pablo Cervi, no son comunes.

Durante los últimos días el espacio libertario volvió a apuntar contra Gaido, esta vez por la gestión de la ciudad y la respuesta de las calles a las lluvias.

Los detractores del oficialismo nacional recordaron el ajuste sobre la obra pública, que, en la región, encuentra su cara más visible en el deteriorado estado de las rutas nacionales, las mismas que la Provincia ahora busca controlar.