Peter Thiel invierte US$76 millones en Vista y refuerza su apuesta por Vaca Muerta

El empresario tecnológico Peter Thiel amplió su exposición al sector energético argentino con una inversión de US$76 millones en Vista Energy, una de las principales compañías petroleras con operaciones en Vaca Muerta.

La operación fue realizada a través de Thiel Macro LLC, el fondo de inversión del magnate, y quedó registrada en el formulario 13F presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Según el documento, al cierre del segundo trimestre el fondo tenía casi 1,2 millones de acciones de Vista, convirtiendo a la compañía en la segunda mayor posición de su cartera, solo detrás de Amazon.

Además, Vista fue la única empresa no estadounidense incluida en la declaración del fondo, una señal de la relevancia que Thiel le asignó a la compañía fundada por Miguel Galuccio.

Una apuesta por Vaca Muerta

La inversión se produce mientras avanza el desarrollo del oleoducto y puerto VMOS, una infraestructura considerada estratégica para aumentar la capacidad de exportación de petróleo de Vaca Muerta.

Vista participa del proyecto, cuya entrada en operación está prevista para el próximo año. La ampliación de la infraestructura de transporte y exportación es considerada uno de los factores clave para que la producción de Vaca Muerta continúe creciendo.

La compañía mantiene una fuerte expansión en la formación neuquina. Actualmente produce el equivalente a unos 160.000 barriles diarios de petróleo y gas, de los cuales alrededor del 70% se exporta.

Además, Vista prevé incrementar su producción luego de la adquisición de los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, anteriormente pertenecientes a Equinor. La operación incorporó unos 22.000 barriles diarios equivalentes a su portafolio.

Galuccio sostuvo que la incorporación de estos activos permitió a Vista dar un salto en producción, exportaciones y capacidad de desarrollo en Vaca Muerta.

El interés de Thiel va más allá de la inversión

La apuesta del empresario por Argentina no se limita al mercado financiero.

Durante los últimos meses, Thiel habría adquirido una residencia en Buenos Aires, inscripto a sus hijas en colegios de la Ciudad y participado en torneos de ajedrez en un club de Almagro, según fuentes citadas en torno a su entorno.

En abril también mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei, con quien comparte afinidad ideológica.

Durante ese encuentro, de acuerdo con funcionarios que participaron de la reunión, Thiel consultó sobre la sostenibilidad de las reformas económicas impulsadas por el Gobierno y sobre el impuesto a la riqueza, dos cuestiones que considera relevantes para sus decisiones de inversión a largo plazo.

El empresario también tiene previsto participar del foro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso, que se realizará el 1 y 2 de septiembre en Buenos Aires.

El encuentro contará con funcionarios como Luis Caputo, Federico Sturzenegger y José Luis Daza, además de inversores internacionales interesados en el rumbo económico argentino.

La visión de Thiel sobre la energía

La inversión en Vista también se vincula con una de las ideas que el empresario viene desarrollando sobre la economía global: la necesidad de volver a prestar atención a los “átomos”, es decir, a la infraestructura física y energética, después de décadas de concentración en los “bits” de la economía digital.

Thiel participa además de General Matter, una compañía enfocada en la producción de HALEU, un tipo de uranio enriquecido utilizado para energía nuclear, que recibió financiamiento del Departamento de Energía de Estados Unidos.

En ese contexto, la inversión en Vista representa una apuesta por una de las principales fuentes de energía que pueden sostener el crecimiento de industrias con una demanda eléctrica cada vez mayor, entre ellas la inteligencia artificial.

Con información de Agencia N.A