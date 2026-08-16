Los dos concursos en Río Negro que pueden modificar la Justicia Electoral, y cuáles son los candidatos

El Juzgado Electoral ya actúa en la elección de Bariloche y espera los cambios que se vienen. Foto: Marcelo Ochoa

El Consejo de la Magistratura fue convocado para el próximo 31 de agosto para la designación de jueces en la Circunscripción de Viedma, aunque el interés institucional y político estará concentrado en lo que ocurra con la Justicia Electoral.

El cuerpo —integrado por legisladores, representantes del Colegio de Abogados y autoridades del Poder Judicial— deberá resolver ese día el concurso para cubrir la Secretaría Electoral, que quedó desierta tras la renuncia de Verónica Belloso. Pero además deberá definir otra selección que, por la eventual designación de su juez Carlos Da Silva, en la Cámara Laboral, podría generar otra vacante: la titularidad del juzgado electoral.

Ambos concursos fueron convocados en diciembre pasado. El de camarista laboral, destinado a cubrir la vacante generada por la destitución de Gustavo Guerra Labayén, registró siete postulaciones, mientras que la secretaría Electoral reunió a 14 aspirantes.

Las nóminas que llegaron a la instancia final son más reducidas. Cinco candidatos competirán por la vocalía de la Cámara Laboral y seis por la Secretaría Electoral.

Postulantes finales

Para el tribunal laboral aparecen como principales candidatos Carlos Da Silva, actual titular del Juzgado Electoral y subrogante en ese cuerpo, y el secretario de la Cámara, Martín Crespo. Los otros tres postulantes son ajenos al Poder Judicial: Edith Gertosio, Juan Kissner y Mario Regazzi Harina.

Carlos Da Silva firme candidato a la Cámara Laboral y dejar el juzgado Electoral, con los desafios que imponen por la proximidad de los procesos electorales del 2027. Foto Archivo.

Quedaron, en tanto, seis candidatos para la elección del segundo del Juzgado Electoral. Dos pertenecen al Poder Judicial: Fernando García Rampellotto y Nancy Peilman. Completan esa nómina Lumila Rossi, Patricia Delgado, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos de Vialidad, María Mercedes Buzzo, y el secretario legislativo del bloque de JSRN, Nicolás Land.

En la previa, Land aparece con cierta ventaja para quedarse con el cargo electoral. Sin embargo, la mayor derivación política para ese Juzgado podría estar en la eventual designación de su juez Da Silva para la Cámara Laboral. Si eso ocurriera, todo indica que esa promoción no sería inmediata y podría demorarse hasta después del proceso electoral provincial del próximo año.

La complejidad operativa de una elección provincial no aconsejaría un recambio de esa magnitud en la conducción de la autoridad electoral, máxime cuando el organismo ya acumula más de seis meses con su secretaría deshabitada.

Por eso, más allá de la elección en esa secretaría, la resolución en la Cámara Laboral puede derivar en la salida del titular del juzgado electoral, con sus derivaciones frente a los próximos comicios. Incluso ya actúa -en segunda instancia- en el curso de las elecciones de convencionales de Bariloche.

La reunión del Consejo será el 31 de agosto y estará conducida por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián. Se integrará, además, por los legisladores Facundo López y Lucas Pica, ambos de JSRN, y Juan Martín, del PRO; y por los representantes del Colegio de Abogados Gastón Suracce, Maximiliano Mullally y Valentina Baigorria. También participará un representante del Poder Judicial vinculado con el concurso que se encuentre en tratamiento.

Otros concursos: juez de garantía y defensora

El cronograma del Consejo contemplará además la definición de otros dos concursos: el de un juez de garantía y un adjunto en la Defensoría de Menores.

El nombramiento de otro juez o jueza se corresponde con la cobertura del cargo de Daniela Zágari, que renunció para acogerse a su jubilación. Ella, en realidad, era jueza de juicio, pero se nombrará uno de garantía, según la orientación fijada por el STJ.

Esa inscripción cerró en marzo pasado, con nueve aspirantes, aunque quedaron cinco para la última etapa. Cuatro pertenecen ya al Poder Judicial, entre ellos, tres son fiscales.

Esa nómina se integra con las fiscales Yanina Vanesa Estela Passarelli, Maricel Viotti Zilli y María Candela Sequeiros (adjunta), y la secretaría del Tribunal de Impugnación, Virginia Sastre. La quinta es Guillermina Aguirre.

Por su parte, el cuarto concurso corresponde con un adjunto para la Defensoría de Menores e Incapaces, convocado en junio del año pasado.

Tres postulantes llegaron a las entrevistas y la elección. Son Nélida Flores, Amira Nahir Yunis y Guillermina Aguirre.