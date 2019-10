Cinco candidatos de Neuquén se disputan una banca en el Congreso de la Nación

La campaña para ocupar dos escaños en la Cámara de Diputados de la Nación terminará este jueves y los candidatos muestran sus últimas cartas antes de atenerse a la veda electoral que prohibirá toda actividad política hasta el domingo. Tras una campaña de bajo voltaje y pocas propuestas para llevar al Congreso a partir del 10 de diciembre, “Río Negro” consultó cuáles serán las prioridades de cada uno para la etapa política que se iniciará con el nuevo gobierno y la renovada composición legislativa.



Vaca Muerta, energías limpias, la educación pública y el hambre fueron algunos de los temas que motorizaron los candidatos a diputados, quienes mostraron pocos puntos de coincidencia entre sí.



La campaña en Neuquén se centró, principalmente, en los proyectos políticos nacionales y la disputa entre candidatos presidenciales de uno y otro lado de la grieta. El presidente y postulante a la reelección Mauricio Macri fue el único que visitó la provincia en esta etapa, mientras que el resto de las alianzas debieron bajar el mensaje a través de figuras con menor rango.



El Frente de Todos es el partido que llegará a la elección del domingo con mayor ventaja, pues ganó con comodidad la instancia de las PASO de agosto y quedó en buenas condiciones de renovar la banca para Darío Martínez. Esta semana cerrará la campaña en la capital neuquina, en simultáneo con la fórmula nacional que encabeza Alberto Fernández y cuyo acto será en Mar del Plata.



En Juntos por el Cambio llegarán a las urnas con un segundo lugar a cuestas de la elección primaria, aunque sin tantas certezas de que Francisco Sánchez pueda ganar un lugar. Es que el Movimiento Popular Neuquino quedó a poco menos de 20.000 votos de diferencia y es uno de los más interesados en revertir el resultado. Es, también, el partido que participa en esta elección con “desventaja”, ya que eligió no acoplarse a ninguna candidatura presidencial y su boleta perderá la oportunidad del “efecto arrastre” que tendrán las nóminas con figuras nacionales.



El panorama electoral se completa con el FIT Unidad y Consenso Federal, dos fuerzas que superaron el piso requerido por las PASO pero que quedaron muy lejos de los puestos expectantes.

Darío Martínez. Frente de Todos (137.160)

Poner un plato de comida en la mesa de cada familia es lo primero.

Como leyes, teniendo en cuenta que uno quiere llevar agua para el molino de Neuquén, hay que generar condiciones de empleo y una ecuación económica con una nueva ley para Vaca Muerta que le cierre al inversor, que asegure la infraestructura para el dueño del recurso que son los neuquinos y que incorpore a las pymes a la cadena de valor. A través de Vaca Muerta, el gobierno nacional tiene que conseguir una energía a precio competitivo y las divisas que puedan llegar a hacer falta. También debemos terminar la ley del Instituto de la pera y la manzana para asegurarles a los productores un precio que genere rentabilidad y luego se acomodará toda la cadena de valor. Si no protegemos a los productores, se va a ver resentida la economía de nuestra región. Otra propuesta es la de asegurar una canasta básica de alimentos a precio accesible que contemple una mejor nutrición en Argentina.

Francisco Sánchez. Juntos por el Cambio (91.424)

Hay un tema que particularmente me motiva muchísimo y es el ambiental. En Neuquén tenemos un solo centro de disposición en condiciones de tratar los residuos que producen las ciudades, que son monstruosos. El resto de los basureros no tienen ningún tipo de tratamiento y están contaminando la tierras, el aire y el agua en grandes cantidades. Debemos empezar a trabajar más allá de las urgencias y las cuestiones a corto plazo.

En segundo lugar, energías limpias o verdes. Claramente falta inversión, más impulso y generar más incentivos para que en Argentina se produzca este tipo de energías como prioritarias. Si bien tenemos la hidroeléctrica como principal fuente de energía que abastece la red eléctrica nacional tenemos que ocuparnos que sea este tipo de energía, la limpia, la que se produzca en Argentina. Estamos en el camino pero debemos generar más incentivos que incluyan a toda la cadena de valor.

Ricardo Corradi Diéz. Movimiento Popular Neuquino (75.076)

Debemos volver a fijar un marco normativo que permita que las universidades estén en crecimiento y que no tengan que sufrir, de acuerdo al presidente de turno, el vaivén de mayores recursos o restricciones presupuestarias. En la Universidad no hay gasto excesivo. El conocimiento es la mayor fuente de riqueza que tiene un país. Hay que generar un proyecto que les dé previsibilidad presupuestaria, territorial y que genere orientación. Hay que acercar más los colegios secundarios a las universidades.

También voy a acompañar lo presentado por Omar Gutiérrez y Guillermo Pereyra para hacer un blindaje a Vaca Muerta y poder darle a la provincia la previsibilidad jurídica, legal y política que la haga algo sostenible en el tiempo. Si vamos a cambiar las condiciones según se le ocurra al presidente porque necesita más recursos para llevar adelante sus políticas, vamos a tener lo que está pasando ahora: poca intención de seguir invirtiendo.

Raúl Godoy. Frente de Izquierda Unidad (20.404)

La situación de Ecuador y Chile marca más que nunca la necesidad de invertir las prioridades. Hay que dejar de pagar la deuda, nacionalizar la banca y el comercio exterior y volcar recursos en forma urgente para atender las necesidades salariales de los jubilados, los asalariados y la juventud que hoy están bajo la línea de pobreza. Argentina no escapa a esta desigualdad social que atraviesa a toda Latinoamérica y que está siendo respondida con movilización.

Hay que otorgar un aumento de emergencia, pero evitando anuncios demagógicos que no dicen de dónde saldrá el dinero.

También hay que poner en marcha un plan de obra pública para la construcción de viviendas que resuelva el problema habitacional y genere mano de obra. Hay una situación de eclosión social por este tema. En Neuquén, lo que pasó en Confluencia muestra cómo explota la situación en la cara cuando no se hacen planes de loteos y viviendas para atender la situación.

Jesús Escobar. Consenso Federal (19.515)

En primer lugar, vamos a exigir al Poder Ejecutivo la inmediata implementación de la ley de emergencia alimentaria porque no le puede faltar alimento a ningún argentino. Aún no se ha puesto en marcha y no hay nada que muestre una modificación en las partidas respecto de tiempos atrás para resolver el problema acuciante del hambre y la desnutrición en el país.

La ley es un abordaje de coyuntura y, obviamente, la cuestión de fondo es ir hacia un modelo productivo que genere empleo genuino para todos los argentinos.

En segundo lugar, pero no menos importante, queremos impulsar nuestro proyecto para elevar al 18% las regalías que reciben las provincias por la explotación de hidrocarburos no convencionales.

También vamos a dar la discusión de una ley ambiental que establezca presupuestos mínimos ambientales para la industria de extracción de hidrocarburos no convencionales.