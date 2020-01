Cinco puntos peligrosos en la ruta 22 desde Plottier a Arroyito

Llegando al puente de Arroyito en dirección a Plottier, el camino se divide en dos. El único habilitado es el izquierdo, pero el de la derecha no está bloqueado al comienzo. (FOTOS: Florencia Salto)

La ruta 22 entre Plottier y Arroyito es un tramo de mucha circulación y un camino obligado para dirigirse hacia los destinos turísticos de la cordillera o para ir a otros lugares muy concurridos como El Chocón. En el verano la afluencia de vehículos es mayor. El sitio está en obras por la duplicación de la calzada. Esto sumado a la imprudencia de los conductores convirtió la zona en un combo mortal. En diciembre y enero hubo trece accidentes en ese tramo con dos víctimas fatales.



En una recorrida que realizó Río Negro por el trayecto se pudieron identificar cinco puntos que generan dificultades y que exponen a peligros a los conductores.



Uno de estos sitios de riesgo empieza a 300 metros del último semáforo saliendo de Plottier en dirección hacia Arroyito. Es el lugar de ingreso y salida de los barrios Ecor I, Ecor II y Villa Lida.



Un grupo de vecinos denunciaron que ahí no hay semaforización, señalización, iluminación y no existe ningún puesto de control. Comentaron que para ellos es una odisea cuando van en sentido Plottier-Arroyito poder entrar a su barrio porque no tienen donde detenerse para poder doblar a la izquierda.

En este mismo sitio el fin de semana pasado, murieron dos personas en un accidente.



El otro sector se ubica en el cruce que accede a la zona Los Espigones, un sector con ingreso al río Limay, que es muy visitado durante el verano. Aquí sucede lo mismo que en el anterior punto. No tienen los automovilistas un espacio para poder doblar a la izquierda. La única opción es ir varios kilómetros hacia adelante para poder girar en la zona de circunvalación y volver en el otro sentido.



Más adelante otra zona de riesgo es la que se ubica en el tramo urbano de Senillosa. El camino no está bien señalizado. En horas pico la aglomeración de vehículos y la falta de semáforos lo convierten en una latente trampa mortal. De hecho la ruta no está bien delimitada, y la separación entre los carriles es por una franja de tierra y de piedras. En minutos de estar ahí se observaron los malabares que hacen tanto los que quieran entrar a la ciudad como los que quieren cruzar al otro lado de la ruta 22. A su vez los que circulan por la calzada nacional también corren riesgo.



El cuarto punto peligroso está en la zona de China Muerta por la zona de circunvalación donde hay señalización pero termina resultando confusa. Es difícil pasar la primera vez sin equivocarse en ese sitio donde se bifurcan los caminos.



En Arroyito, en la zona de los cruces elevados, donde están los desvios hacia Zapala y Bariloche, es otro lugar confuso que lo hace peligroso. Si bien hay tambores con flechas indicando el camino, hay “pedazos “ de pavimento sobre los costados que generan desconcierto. El riesgo se acrecienta en la noche por la poca iluminación que existe.



En ese mismo punto, viniendo en el sentido Arroyito-Neuquén, la ruta se bifurca en dos y el tramo derecho que no está habilitado, no está cerrado. Por esto es fácil ingresar por equivocación. La marcación que indica que ese pavimento no está “abierto” aparece recién unos 100 metros más adelante sobre un tambor amarillo.



Según informó la policía en 2019 en este trayecto de más de 30 kilómetros hubo 48 accidentes de tránsito. En diciembre ocurrieron siete accidentes, cinco con lesiones leves y dos con daños materiales. En lo que va de este año se registraron seis siniestros, uno con víctimas fatales, cuatro con lesiones leves y uno con daño material. Comentó que es comun que vecinos se lleven o o cambien de lugar los tambores de señalización en Senillosa.

Tenemos que ir por la traza no habilitada porque nos permite orillarnos en una colectora hacia la izquierda y poder doblar a la izquierda. Es lo que nos queda. No es que nos guste andar por una ruta no habilitada", señaló Daniel Rizo, vecino de Ecor I, sobre las dificultades para ingresar cada día a su barrio.

Neuquén-Plottier, otra obra frenada

La repavimentación en el tramo que va entre Cipolletti y Plottier tiene un 90% de avance, pero de nuevo tiene un parate por un atraso en los pagos a la empresa que ejecuta los trabajo.

“Con el cambio de autoridades de Vialidad Nacional, que es quien la financia, hemos tenido algunas demoras y la empresa que lo hace los trabajos quiere que se regularicen los pagos para terminar lo que falta”, indicó el presidente de Vialidad Provincial, Juan Carlos Schenk.

En declaraciones radiales indicó que esperan que lleguen los fondos “para poder completar los trabajos y empezar a charlar con las nuevas autoridades de Neuquén y Plottier para transferir a la ruta a los municipios”.

Describió que resta completar el microaglomerado en frío “para rejuvenecer el pavimento”, en el tramo que une con el puente carretero y otra en la parte urbana de Plottier. Se calcula que estar tareas llevarán unos veinte días.

Luego hay que realizar la señalización horizontal.

Estadísticas 48 accidentes viales se registraron en 2019 en el tramo entre Plottier y Arroyito, una zona por donde circulan 10.000 vehículos por día. 36 accidentes hubo en la Autovía Norte en 2019, otra ruta usada por los conductores para ir hacia la zona de Arroyito.

Los trabajos seguirán por lo menos hasta el 2021

Desde Vialidad Nacional se informó que los trabajos que se están realizando actualmente en el sector son tareas de ampliación y construcción de calzada en el tramo urbano de Senillosa. Además indicaron que se hacen tareas en las vigas del Puente Carancho (km 1257) y en la iluminación y semaforización entre China Muerta y Senillosa.

Esto “interfiere en el tránsito normal de la zona por lo que se solicita precaución y paciencia a los conductores”, sobre todo en la parte urbana de Senillosa.

Remarcaron que el único tramo de obra que está habilitado al tránsito es el que va desde la intersección con la Autovía Norte (bajada de Capex) hasta el puesto policial de Senillosa.

Desde el organismo pidieron a los conductores que respeten las velocidades máximas y la señalización de obra.

Esta advertencia es por la gran cantidad de vehículos que

que optan por circular en el tramo que no está habilitado, pero que está pavimentado.

También indicaron que los vecinos que quieren ingresar asu barrio en los accesos en el tramo final de Plotier y en China Muerta, deben hacerlo yendo unos kilómetros más adelante hasta la zona de circunvalación, que les permite girar y volver en el sentido contrario.

La empresa que realiza la tarea es CN Sapag . El monto actualizado de toda la obra es de $ 159.300.000.

Desde Vialidad Nacional se precisó que el avance de obra es de un 71 por ciento y que la fecha prevista para que finalice las obras es en septiembre de 2021. Todo el tramo es de 33 kilómetros. Los primeros trabajos para realizar la autopista iniciaron a mediados del 2013.

Imprudencias Piden Concientización

En el lugar es común ver autos que van por el sector no habilitado, y que después se pasan para la zona permitida. Otros recurren a maniobras indebidas como el giro en U. Además es frecuente la circulación a alta velocidad.

“ Hay que insistir en las recomendaciones al conductor. Actuar más en la concientización y en que no se circule con exceso de velocidad. Hay imprudencias y hay una obra que no se ha finalizado”, manifestó el Comisario Martín Barrientos, de la Dirección de Tránsito de la Policía.

Los sábados y domingos que el flujo de vehículo es más intenso en esa zona, tienen tres puestos policiales, dos fijos y uno volante. Se ubican en la Báscula, Puente Carancho y puente de China Muerta. Una zona peligrosa es la entrada a Senillosa, sobre todo en la tarde y la noche.